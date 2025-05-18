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越戰經典照「燒夷彈女孩」誰拍的？鬧3包

編譯中心／綜合17日電
「燒夷彈女孩」為美聯社1972年發布照片，越南9歲女童潘金福（中）遭受燒夷彈波及，裸體驚恐奔逃，記錄了越戰的可怕。（美聯社）
「燒夷彈女孩」為美聯社1972年發布照片，越南9歲女童潘金福（中）遭受燒夷彈波及，裸體驚恐奔逃，記錄了越戰的可怕。（美聯社）

著名的越戰「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）是攝影史上最具代表性的照片之一，但由於作者身分存疑，世界新聞攝影（World Press Photo）16日暫停認定拍攝者身分。

這張改變全球對越戰看法的照片攝於1972年，顯示一名驚恐的9歲女孩在路上赤裸逃離燒夷彈攻擊。中央社引述法新社報導，世界新聞攝影表示，在紀錄片「特約記者」（The Stringer，暫譯）上映後，世界新聞攝影自行調查了這張照片。這個組織舉辦的世界新聞攝影大賽是全球最重要的新聞攝影獎項之一。

有謠言指稱這張照片不是由美聯社記者黃公崴（Nick Ut）拍攝，而是一名鮮為人知的當地自由記者的作品。黃公崴後來因這張照片獲得普立茲獎（Pulitzer Prize），世界新聞攝影也於1973年將年度照片大獎頒給黃公崴。

「特約記者」記錄了關於這些謠言的調查過程。世界新聞攝影從今年1月調查到5月，「基於地點、距離和當天所使用相機的分析」，判斷另外兩名攝影記者阮清藝（Nguyen Thanh Nghe，音譯）和黃功福（Huynh Cong Phuc，音譯），「可能比黃公崴位於拍攝這張照片的更有利位置」。

「特約記者」今年1月在日舞影展（Sundance Film Festival）首映，阮清藝對紀錄片製作人說，他確定照片是他所攝。衛報報導，根據其所述，阮清藝當時是美國國家廣播公司（NBC）特約記者，由於他不是美聯社正職員工，照片被歸於黃公崴而不是他的名下。

美聯社稍早表示，將繼續把照片歸於黃公崴名下，並透過聲明堅持這項決定。但美聯社承認，在社內調查中，關於照片拍攝者身分，「我們可能永遠無法回答的真正問題」，「我們發現不可能確切證明五十多年前那一天的路上或社內發生了什麼事」。

黃公崴今年2月在臉書發文堅稱照片屬於他，其他不同說法於他而言都是「侮辱」。

此外，照片中的女孩金福（Kim Phuc）後來傷癒活了下來，現為加拿大公民，積極為戰爭中的兒童受害者發聲。

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