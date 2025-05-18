尹錫悅退黨救選情被嫌晚 金文洙民調仍落後

南韓前勞動部長金文洙。（路透）

為了吸引中間選民支持，南韓前總統尹錫悅 於17日宣布退出國民力量黨，並表示將「暫時退居二線」，專注於支持該黨總統候選人金文洙，以守護自由與主權。

尹錫悅同日在社媒臉書寫道，「我今天退出國民力量黨；儘管退黨，但為了守護自由及主權，我將暫時退居二線」。尹錫悅於2022年12月宣布戒嚴，導致國會彈劾並被憲法法院判決成立，提前下台。韓媒報導說，此次退黨時機恰逢18日舉行的總統大選首場官辦電視辯論會，主要候選人將就經濟政策進行論述，由南韓3大電視台KBS、MBC、SBS將進行直播，因此尹錫悅才選在17日宣布退黨。

根據韓國蓋洛普16日發布的最新民調，共同民主黨 黨籍總統候選人李在明 以51%的支持率領先，金文洙以29%位居第二，改革新黨黨籍候選人李俊錫支持率為8%。在朝野兩大黨的支持度上，共同民主黨為48%，國民力量黨則下降至30%。

國民力量黨首席發言人申東旭高度評價尹錫悅的決定，認為這將成為重要的轉折點，有助於戰勝共同民主黨候選人李在明。院內代表成東則表示，尹錫悅的退黨對金文洙和國民力量黨而言是重要的決定，應該成為團結一致的契機。

然而，黨內部分人士批評退黨時機過晚，認為領導層應以此為契機，展現改革黨的意願，讓溫和派能夠行動起來。前黨魁韓東勳則強調，必須與尹錫悅夫婦斷絕關係，與極端勢力畫清界限，對於國民力量黨的勝利至關重要。