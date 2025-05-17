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廣島市考慮破例邀台灣出席原爆80年和平儀式 長崎市長揭不通知原因

編譯周辰陽／即時報導
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日本長崎市和平公園矗立的和平祈念像，攝於8日。（美聯社）
日本長崎市和平公園矗立的和平祈念像，攝於8日。（美聯社）

日本《產經新聞》15日獨家報導，廣島市正考慮今年8月6日舉行的和平紀念儀式，將通知函發給與日本沒有外交關係的台灣。不過，長崎市市長鈴木史朗在16日記者會上表示，該市8月9日和平祈念儀式，不會邀請或通知台灣出席。

《共同社》與長崎文化放送報導，長崎市過去也未曾邀請或通知台灣。鈴木市長在8日的記者會上表示，將依據外務省公布的「駐日外國公館名單」，向所有在日本設有大使館的國家和地區發出「邀請函」，其中包括2022年起未受邀的俄羅斯與白俄羅斯，以及2024年未受邀的以色列。

此外，今年也將首次向包括北韓在內、在聯合國設有代表處的38個國家發送「通知函」，告知儀式相關資訊，讓他們可以列席。

不過，鈴木市長16日的記者會上表示，「台灣不屬於上述任何一類，因此我認為不會被列入對象」，且「現階段沒有變更的計畫」，但留下一定的彈性空間，「未來將視情況再做考量」。

根據先前報導，廣島市預計於本月底前公布和平紀念儀式的舉辦概要，包含通知的對象，4月時則已宣布，將改變過去邀請各國代表出席的做法，改為「通知」將舉辦儀式，由各國自行決定是否參加。通知對象本應為195個在日本設有使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。因台灣有意出席，廣島市正在檢討追加進名單。

日本 白俄羅斯 聯合國

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