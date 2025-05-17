歐洲想要軍事獨立不靠美 要花25年外加1兆元經費

最新智庫報告說明，歐洲想完全不靠美軍保護，必須花25年加上1兆美元才能做到自力更生；圖為16日在拉脫維亞舉行的北約「迅速響應2025」軍事演習中，西班牙陸軍第六空降旅傘兵降落後進入陣地。（路透）

一份最新的智庫報告指出，歐洲若想完全不靠美軍支持與保護，得花25年才能做到自力更生，且須付出高達1兆美元代價。

美國總統川普 去年大選以來一些言論讓盟國顫慄，像是「很多情況下，我們的盟友比所謂的敵人更糟」，以及揚言北約 成員「怠忽貢獻者」，不可能獲美國無條件保護免受俄國 侵害。今年上任後川普祭出的關稅戰，也再次激起「歐洲當自強」呼聲。

政治新聞網Politico.eu報導，位於倫敦的智庫「國際戰略研究所」（IISS）15日發布一份研究發現，假若美軍完全撤出歐洲，歐陸的北約成員將難以應對俄國威脅，並須在如何填補龐大戰力缺口上做出艱難抉擇。

研究指出，歐洲若要一對一替代美軍的裝備與人力，預估25年間將需投入約1兆美元。其中，單次裝備採購成本視購買品質而定，介於2260億至3440億美元之間，此外還需負擔維修保養、人員與後勤等相關額外支出。

這當中最燒錢的項目是400架戰術作戰飛機，其次是20艘驅逐艦和24套長程地對空飛彈系統。

國際戰略研究所另估算，若發生大規模軍事行動以對抗俄羅斯攻擊，光是取代約12萬8000名美軍人員，就將耗資超過120億美元。

這項評估尚未涵蓋其他難以量化的重大戰力缺口，例如指揮管制、協同作戰、太空作戰能力、情報監偵，以及核武相關成本。

要填補美軍撤出歐洲後所留下的戰力缺口，除需要時間，還得仰賴長期穩固的政治承諾與更具雄心的投資計畫。

不過根據國際戰略研究所評估，即便擁有充足的政治意志與資金支持，短期內歐洲軍工產業仍難以滿足激增的需求。軍火製造商將面臨供應鏈瓶頸、技術工人短缺，以及融資與法規等層層限制。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）力倡的「購買歐洲貨」，很可能在一段時間內都難以實現。