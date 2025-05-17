富比世全球收入最高運動員 C羅連3年奪冠 柯瑞排名是…

富比世全球收入最高運動員，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度連3年蟬聯榜首。（路透）

根據美國商業雜誌「富比世」（Forbes）15日公布名單，葡萄牙足球巨星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）連續3年、生涯5度登上全球收入最高運動員寶座。

路透報導，C羅轉戰沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al-Nassr）後，總收入估計約為2億7500萬美元。

這位葡萄牙前鋒透過場外代言以及由大量社群媒體球迷支持的豐厚贊助協議，收入增加1500萬美元，截至今年5月總收入達9億3900萬美元。

美國職籃NBA 金州勇士（Golden State Warriors）後衛柯瑞（Stephen Curry）以總收入1億5600萬美元居次。他今年3月成為NBA史上首位生涯投出4000顆三分球的球員。

英國拳擊手福瑞（Tyson Fury）以1億4600萬美元名列第3。儘管福瑞去年12月不敵烏克蘭拳擊選手烏希克（Oleksandr Usyk），失去重量級世界冠軍頭銜，他仍因推廣馬爾他觀光和主演Netflix實境秀而收入大增。

職業美式足球NFL達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）四分衛普萊斯考特（Dak Prescott）以1億3700萬美元排名第4，主要歸功於破紀錄簽約金與豐厚的延長合約。

與此同時，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）的排名下滑至第5名，總額和去年一樣為1億3500萬美元。他轉戰美國足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）後，繼續獲得阿迪達斯（Adidas）及蘋果（Apple）的高額贊助。

邁向輝煌職涯尾聲的NBA洛杉磯 湖人（Los Angeles Lakers）前鋒詹姆斯（LeBron James），以1億3380萬美元排名第6。

日籍球星大谷翔平以1億250萬美元位居第9。他與MLB洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）簽下天價合約的大部分收入都延後支付，不過去年球隊拿下世界大賽冠軍，大幅提升他的整體收入。