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宏都拉斯63%人民陷貧困 名列中美洲最窮國家

中央社／瓜地馬拉市15日專電
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宏都拉斯有近63%的人口生活陷入困境，不只是中美洲最窮困的國家，也是世界銀行評比拉丁美洲和加勒比海地區貧窮國家之一；示意圖。(新華社)
宏都拉斯有近63%的人口生活陷入困境，不只是中美洲最窮困的國家，也是世界銀行評比拉丁美洲和加勒比海地區貧窮國家之一；示意圖。(新華社)

根據宏都拉斯國立自治大學（UNAH）14日發布的調查報告，宏都拉斯有近63%的人口生活陷入困境，不只是中美洲最窮困的國家，也是世界銀行評比拉丁美洲和加勒比海地區貧窮國家之一。

宏都拉斯國立自治大學（Universidad Nacional Autonoma de Honduras, UNAH）指出，2020年新冠疫情重創宏國經濟導致家庭收入減少，當年的貧窮人口激增到70%，而2021年更飆升至73%。之後雖然小幅度下降，但是仍超過6成以上。

儘管近年稍微改善，但宏都拉斯仍是拉丁美洲貧窮率極高的國家之一。報告引用聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（CEPAL）去年11月發布的數據指出，宏都拉斯也是該地區貧窮兒童與青少年比率最高的國家，達到66%。

國立自治大學指出，雖然宏都拉斯2024年的經濟成長預估在3.5%至4%之間，但不僅低於歷史平均水準，而且大部分的經濟成長率是靠移民匯回母國，接近國內生產毛額（GDP）20%的家庭匯款所撐起，因此這樣的成長率不足以創造人民需要的就業機會與生活條件。

僅次於宏都拉斯的，是台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉。媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）14日報導，根據聯合國最新發布的2024年度報告，瓜地馬拉至少有290萬人面臨糧食缺乏問題。

報告指出，瓜地馬拉超過1800萬人口中，有56%生活在貧窮線以下，而糧食缺乏與營養不良問題主要集中在最脆弱的婦女與兒童族群。聯合國表示，2024年聯合國與各合作夥伴在瓜地馬拉執行了191個援助項目，總投資超過2億美元，目標是改善瓜國民眾的生活條件。

聯合國 疫情 海地

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