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日本漫畫預言7月大地震 旅客恐慌…港航空被迫減班

記者雷光涵／綜合15日電
日本漫畫家竜樹諒的預言漫畫，讓許多港人取消旅日行程。（取材自Ｘ平台）
日本漫畫家竜樹諒的預言漫畫，讓許多港人取消旅日行程。（取材自Ｘ平台）

日本漫畫家20幾年前繪製的漫畫預言帶來外國旅客恐慌，香港灣區航空表示港人受7月日本有毀滅性大地震預言的影響，赴日意願降低，兩條航線的定期航班從5月到10月底減班。對此，現已70歲的漫畫家竜樹諒近日受訪表示，她始終以客觀的立場來看待此事，希望這樣的關注能轉為採取安全對策與事前準備。

每日新聞報導，大灣區航空自5月12日至10月25日期間，將把仙台航線從每周4班減為3班，德島航線從每周3班減為2班。該公司認為，7月日本將發生重大災害的訊息，需求驟降，也考量到美國川普政府的關稅政策，經濟前景不明朗，決定減少航班。

相關負責人透露，根據他們對顧客的訪談，發現相信這類訊息的人比率相當高。在香港，相信風水的人很多，可能與文化差異有關。為避免虧損航班增加，不得不減班。

竜樹諒的作品，是描寫她本人經歷的預知夢等情節，這本預言漫畫集《我所看見的未來》書腰上寫著：「真正的大災難將在2025年7月到來。」作品中寫道：「我夢見了一場大災難。太平洋的海水在日本列島南方的區域隆起。」

這本漫畫1999年發行，後來出版社關門，成為絕版書。之後由飛鳥新社重新編輯加入新元素再版。飛鳥新社表示，總發行量已突破96萬冊，十分暢銷。

在絕版的版本封面上寫有「大災害將發生於2011年3月」的字樣。2020年左右，這本絕版漫畫在日本電視及影音平台上被拿出來介紹，稱其「曾預言東日本大震災」，在網路二手商場等平台上，喊過數十萬日圓的高價。

對於漫畫造成的騷動，竜樹說，「解讀應由各位自行判斷。不過，我認為重要的是不要過度被這類訊息左右，應參考專家的意見，採取適當的行動。」

日本漫畫家20幾年前繪製的漫畫預言帶來外國旅客恐慌，香港大灣區航空表示港人很可能...
日本漫畫家20幾年前繪製的漫畫預言帶來外國旅客恐慌，香港大灣區航空表示港人很可能受到7月的日本有毀滅性大地震預言的影響，赴日意願降低。圖非新聞事件中的漫畫。（美聯社）

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