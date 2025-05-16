我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

北韓連29年被美列「反恐不合作國家」 脫北女揭性暴力黑幕

編譯中心／綜合15日電
美國13日將北韓列入美國「反恐行動不合作國家」名單，這是北韓連續29年入榜；圖為北韓士兵於13日在北韓一處祕密地點參與軍事演習。（朝中社）
美國13日將北韓列入美國「反恐行動不合作國家」名單，這是北韓連續29年入榜；圖為北韓士兵於13日在北韓一處祕密地點參與軍事演習。（朝中社）

美國國務院13日表示，國務卿魯比歐決定將北韓列入美國「反恐行動不合作國家」名單。這是北韓自1997年以來連續29年入榜。此外，北韓仍被美國列入「支持恐怖主義國家」名單。 這些國家將面臨美國禁止出口軍工物資和服務的制裁。

韓聯社報導，同日，北韓國務委員會委員長金正恩觀摩各兵種戰術綜合訓練，強調建立科學化戰鬥訓練體系的重要性，並稱革命武力最迫切的任務就是完成戰爭準備。 他指出，北韓軍隊的首要任務是堅守「反帝階級戰線」，並強調戰鬥訓練是頭號革命課題。

分析認為，所謂「反帝階級戰線」是指與美國等帝國主義國家的對抗，金正恩此言或意在將北韓派兵援俄參戰正當化。

北韓對外消息封閉，加上金氏家族的極權統治，總是蒙著一層神秘面紗。根據「Daily NK」報導，韓國統一研究院先前發表「北朝鮮居民的軍隊生活」報告，提到一名曾在北韓軍中擔任中隊長的脫北女子，親自揭露北韓軍的性暴力黑幕。

這名脫北女軍官表示，性暴力在北韓軍中長期存在，並指出這不是女性的意志，而是男性利用自身權力所為。 她提到，在北韓軍隊中，「被上級叫去是無法拒絕的，若拒絕可能會遭到虐待」。脫北女軍官還談到自己差點遭長官性侵，雖然拚命拒絕後免於失身，但卻換來對方的公然辱罵，最後靠送上香菸討好長官才免於受苦。

此外，她回憶曾有一名部下被拖到豬舍性侵，事後向政治指導員反映，卻獲對方冷回「閉上妳的嘴，假裝妳不知道」。這種「公然選妃」的行徑在南韓被視為性侵案，但在北韓犯錯的卻是受害者，「因為妳沒能控制好自己的身體」。

而在北韓的體系下，女兵遭侵犯懷孕後，有權有勢的長官會安排墮胎手術，或者幫忙加入朝鮮勞動黨、提供大學推薦等，因此有些女兵認為如此一來可能也算不上壞事。

美國13日將北韓列入美國「反恐行動不合作國家」名單，這是北韓連續29年入榜；圖為...
美國13日將北韓列入美國「反恐行動不合作國家」名單，這是北韓連續29年入榜；圖為北韓領導人金正恩（中）於13日在北韓一處秘密地點視察軍事演習。（朝中社）

北韓 金正恩 國務院

上一則

研究：全球暖化病媒蚊北移 登革熱、屈公病恐肆虐歐洲

下一則

俄烏戰後首次直接談判 普亭謠傳病重缺席 川普也不去了

延伸閱讀

金正恩力挺俄羅斯 稱北韓參與俄烏戰爭具正當性

金正恩力挺俄羅斯 稱北韓參與俄烏戰爭具正當性
俄勝利日閱兵普亭接見北韓軍人 金正恩赴俄使館道賀

俄勝利日閱兵普亭接見北韓軍人 金正恩赴俄使館道賀
北韓最新驅逐艦首試武器系統 金正恩下令配備核武

北韓最新驅逐艦首試武器系統 金正恩下令配備核武
北韓特務借越裔身分作掩護 取得美科技工作 助金正恩發展核武

北韓特務借越裔身分作掩護 取得美科技工作 助金正恩發展核武

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
新教宗良14世走上聖伯多祿大教堂陽台，向世人展示風采。（路透）

僅4輪投票就選出 首位美國籍教宗良14世展風采

2025-05-08 14:05
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣