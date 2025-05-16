北韓連29年被美列「反恐不合作國家」 脫北女揭性暴力黑幕

美國13日將北韓列入美國「反恐行動不合作國家」名單，這是北韓連續29年入榜；圖為北韓士兵於13日在北韓一處祕密地點參與軍事演習。（朝中社）

美國國務院 13日表示，國務卿魯比歐決定將北韓 列入美國「反恐行動不合作國家」名單。這是北韓自1997年以來連續29年入榜。此外，北韓仍被美國列入「支持恐怖主義國家」名單。 這些國家將面臨美國禁止出口軍工物資和服務的制裁。

韓聯社報導，同日，北韓國務委員會委員長金正恩 觀摩各兵種戰術綜合訓練，強調建立科學化戰鬥訓練體系的重要性，並稱革命武力最迫切的任務就是完成戰爭準備。 他指出，北韓軍隊的首要任務是堅守「反帝階級戰線」，並強調戰鬥訓練是頭號革命課題。

分析認為，所謂「反帝階級戰線」是指與美國等帝國主義國家的對抗，金正恩此言或意在將北韓派兵援俄參戰正當化。

北韓對外消息封閉，加上金氏家族的極權統治，總是蒙著一層神秘面紗。根據「Daily NK」報導，韓國統一研究院先前發表「北朝鮮居民的軍隊生活」報告，提到一名曾在北韓軍中擔任中隊長的脫北女子，親自揭露北韓軍的性暴力黑幕。

這名脫北女軍官表示，性暴力在北韓軍中長期存在，並指出這不是女性的意志，而是男性利用自身權力所為。 她提到，在北韓軍隊中，「被上級叫去是無法拒絕的，若拒絕可能會遭到虐待」。脫北女軍官還談到自己差點遭長官性侵，雖然拚命拒絕後免於失身，但卻換來對方的公然辱罵，最後靠送上香菸討好長官才免於受苦。

此外，她回憶曾有一名部下被拖到豬舍性侵，事後向政治指導員反映，卻獲對方冷回「閉上妳的嘴，假裝妳不知道」。這種「公然選妃」的行徑在南韓被視為性侵案，但在北韓犯錯的卻是受害者，「因為妳沒能控制好自己的身體」。