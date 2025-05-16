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研究：全球暖化病媒蚊北移 登革熱、屈公病恐肆虐歐洲

編譯中心／綜合15日電
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新研究示警，全球暖化可能會引發登革熱和屈公病將很快在歐洲流行，菲律賓也不敢大意，圖為馬尼拉街頭日前進行噴霧消毒。（歐新社）
新研究示警，全球暖化可能會引發登革熱和屈公病將很快在歐洲流行，菲律賓也不敢大意，圖為馬尼拉街頭日前進行噴霧消毒。（歐新社）

根據15日公布的一項新研究，由於全球暖化，導致散播病毒的病媒蚊虎蚊(Tiger Mosquito)會在緯度更高的地方出現，因此會引發高燒的登革熱和屈公病(chikungunya)將很快在歐洲成為流行病。

中央廣播電台報導，這兩種病毒會引發高燒，在罕見的情況下可能致命。它們主要是由埃及斑蚊(Aedes aegypti)及白線斑蚊(Aedes albopictus)傳播。全球已經有大約一半的人口面臨感染這兩種疾病的風險，它們過去主要是在熱帶地區出現。

一般稱為虎蚊的白線斑蚊隨著氣候變遷導致的全球暖化下，已經向更北的地方遷徙。

刊登在「刺胳針全球健康」(The Lancet Planetary Health)期刊的這項新研究，分析了過去35年來一些因素，包括氣候在內，對這兩種疾病在歐洲散播帶來的衝擊。

根據這項研究，這兩種疾病爆發的頻率和嚴重性已經自2010年以來隨著氣溫上升而增加。

2024年歐盟記錄了300多起登革熱病例，這一年是有紀錄以來最熱的一年，相較過去15年的病例為275例。登革熱現在已經出現在義大利、克羅埃西亞、法國與西班牙。

研究指出，「我們的發現強調了，歐盟正從這種斑蚊傳播疾病的零星爆發轉向一種流行病狀態。」

研究表示，溫度飆升的愈高，虎蚊傳播爆發的風險就愈大。根據預測，在氣候變遷導致的最糟情形下，這兩種疾病的爆發可能在2060年前上升到目前的5倍。

爆發情形在較富有地區更為常見，顯示較佳的檢測可以發現病毒，而在較貧窮國家，病例可能沒有被發現。法國在印度洋的屬地留尼旺島(Reunion)最近就出現屈公病的致命案例。

虎蚊也會傳播茲卡(zika)病毒和西尼羅病毒(West Nile)。

氣候變遷 歐盟 暖化

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