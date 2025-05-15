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「世界最窮總統」烏拉圭穆西卡89歲逝 捐9成薪、開破車…

編譯中心╱綜合14日電
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烏拉圭前總統穆西卡(Jose Mujica)13日辭世，享壽89歲。 (路透)
烏拉圭前總統穆西卡(Jose Mujica)13日辭世，享壽89歲。 (路透)

「我們來到這個世界，是為了追求幸福，而不是為了不斷地發展。」烏拉圭前總統穆西卡(Jose Mujica)於當地時間5月13日辭世，享壽89歲；他以捐出九成薪資、住在農場小屋、開破舊金龜車聞名於世，因而被譽為「世界最窮總統」，深刻影響烏拉圭民主進展。

穆西卡卻曾說：「我不是最窮的總統，最窮的是那些需要很多錢去過活的人。」這句話道出他一生奉行的信念：以簡樸生活實踐反消費主義，主張社會應建立在公平制度與共生合作的基礎上。他的作為也讓烏拉圭民眾重新思考政治人物的責任，重新對民主制度燃起希望。

穆西卡於2024年被診斷出罹患食道癌。今年1月，他公開表示不再接受治療，婉拒所有採訪，選擇回到農場度過最後時光。他仍開著拖拉機巡視農地，並立下遺願，希望將遺體安葬於自家農場。

2009年，穆西卡以74歲高齡當選烏拉圭總統，於2010至2015年間任職。當上總統後，他不僅推動經濟改革，更以身作則，捐出九成總統薪資，將官邸用於社會慈善，自住在農場小屋。

他摒棄幾乎所有總統禮遇，開著老舊福斯金龜車通勤，身邊只有太太與少了一隻腳的狗陪伴。任內，他推動大麻合法化、同性婚姻與教育改革，被譽為拉丁美洲進步政策的先驅，也成為烏拉圭最受歡迎的總統之一，民調支持率超過五成，甚至一度達到六成。

從左翼游擊隊員到國家元首，穆西卡的一生充滿傳奇色彩。他出生於1935年5月20日，14歲便開始參與政治活動，走上游擊之路，不只一次被捕入獄。在1960年代烏拉圭軍事獨裁統治期間，他加入左翼游擊組織「民族解放運動」（Tupamaros），數度入獄，被囚長達13年，期間飽受酷刑。隨著軍政結束，他出獄後選擇投入主流政治，成為「廣泛陣線」（Broad Front）重要領袖，最終當選總統。

卸任總統後，穆西卡轉任參議員，直到2020年才正式告別政壇。但他仍持續發聲，關注社會議題，並公開支持奧爾西順利當選現任總統。他曾說：「權力不會改變人，只會揭示他們的真實本性。」這句話，也呼應了他一生的信念與實踐。

現任總統奧爾西讚揚穆西卡一生對民主與社會正義的堅持，表示他是「人民的總統、改革家、榜樣與領導者」，並感謝他為烏拉圭所做的一切。

烏拉圭前總統穆西卡(Jose Mujica)13日辭世，享壽89歲；圖為2014...
烏拉圭前總統穆西卡(Jose Mujica)13日辭世，享壽89歲；圖為2014年穆西卡擔任總統時，開著老舊福斯金龜車通勤。（美聯社）

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