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大阪世博開幕滿月售票達標一半 本月人次卻不到預期1成

編譯中心╱綜合14日電
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2025年大阪關西世博開幕已經1個月，門票售出接近目標的一半，不過這1個月的一般參觀人次，不到預期總數的1成；圖為參觀世博遊客。（中央社）
2025年大阪關西世博開幕已經1個月，門票售出接近目標的一半，不過這1個月的一般參觀人次，不到預期總數的1成；圖為參觀世博遊客。（中央社）

2025年世界博覽會（大阪關西世博）迄今已經開幕一個月，截至本月稍早門票售出約1137萬6000張，接近目標的一半，不過這一個月的一般參觀人次，不到預期總數的一成。

大阪關西世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。

共同社報導，這屆世博會的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）的目標是賣出總共2300萬張門票，而門票收入是這屆世博會營運費的財源，估計要賣出約目標的八成，也就是約1800萬張門票，營運費才不會出現赤字。

而萬博協會表示，截至本月9日，總計售出約1137萬6000張門票，大約是目標值2300萬張的一半。對此，萬博協會推測世博會的口碑是推動門票銷售的主因。

日本每日放送報導，在入場參觀人數部分，萬博協會的目標為在半年展期期間吸引2820萬人次入場。而184天的展期，每日平均約15萬人次入場參觀才能達到這項目標，不過目前單日參觀民眾人次，均低於15萬人次。

根據萬博協會統計，開幕日到本月13日，扣除工作人員等相關人士的一般入場參觀人次，累計約271萬人次，不到預期目標的一成。若加上工作人員等相關人士，累計約325萬人次入場。

而迄今單日最多參觀人次為開幕日當天約14萬6000人次，其中一般參觀民眾約12萬4000人次。截至5月13日，一般參觀民眾加上工作人員等相關人士，單日入場人次沒有一天超過開幕日當天。

報導指出，擴大預約名額似乎是加強吸引遊客的關鍵。另外，隨著夏季到來，加強防範中暑的措施也變得不可或缺。

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