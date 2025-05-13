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教宗接見全球媒體 力捍新聞自由幽默感盡現 1訴求受矚

編譯中心／綜合12日電
新教宗良14世12日上午在梵蒂岡城內保祿6世大廳接見各國媒體記者。（歐新社）
新教宗良14世12日上午在梵蒂岡城內保祿6世大廳接見各國媒體記者。（歐新社）

教宗良14世（Leo XIV）12日上午接見各國媒體記者，他強力捍衛新聞自由，強調「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇」，並呼籲釋放那些因報導真相而遭監禁的新聞記者，贏得現場掌聲不斷。

教宗良14世在談話中，不斷推崇媒體透過傳播真相促進和平的重要性，也為身陷囹圄或冒著生命危險的戰地記者發聲，讓現場記者群情激動，數度因鼓掌久久不息打斷講辭。

良14世開場時以英文打趣，感謝大家熱烈歡迎他，常言道群眾在開場鼓掌不算什麼，要看大家在致詞最後是否「還醒著」，也願意繼續鼓掌。教宗的幽默感引起鬨堂大笑。

教宗旋即改以流利義大利文致詞，他引用聖經「締造和平的人是有福的」，鼓勵記者為了促成和平，應採取不同的溝通模式，不妥協於相同論調，不訴諸攻擊性言詞等，「我們必須向戰爭的言論與圖像說不，必須拒絕戰爭的典範」。

教宗說，對於那些因報導真相遭到監禁的記者，他想藉此表達天主教會與他們同在，「我也要求釋放被監禁的記者。」

教宗表示，他掛念那些冒著生命危險報導戰爭的記者，教會肯定他們的見證，以勇氣捍衛尊嚴、公義與人們知的權利，「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇 （only informed individuals can make free choices）」。

教宗說，「這些遭監禁記者的處境，挑戰國際社會的良心，召喚我們所有人共同捍衛言論與媒體自由。」

教宗鼓勵，媒體應超越侷限於意識形態或黨派的溝通方式，因為媒體責任不僅傳播資訊，也會塑造文化，並形塑人類與數位環境對話的空間，他盼讓人工智慧等發展，能被運用來加強人類福祉。

他最後引用先教宗方濟各的話表示，盼大家卸下武裝，溝通中所有偏見、怨尤、狂熱、仇恨，從攻擊性言語中解放；「我們不需要大聲、強烈的溝通，而是能傾聽弱勢的聲音」。

另據路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日指出，他在與良14世的首次通話中，邀請教宗訪問烏克蘭，他也在通話中感謝良14世敦促實現烏克蘭和平。

教宗 良14世 烏克蘭

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