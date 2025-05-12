英軍情六處新首長遴選 傳首出「中國通」女領導
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英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）在任近5年的首長摩爾（Richard Moore）擬於今年秋天卸任，新任首長遴選已進入最後階段，出線的3位候選人都是女性，這意味自1909年正式成立以來，MI6將首度由女性領導。
英國「泰晤士報」報導，3位候選人之中，有2位是MI6情報官員，因此身分必須保密，第3位則是英國現任駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）。根據公開資料，吳百納具備中文能力，1994年加入英國外交部之前，曾在中國的大學院校擔任英文教師。
2003至2009年，吳百納任職於英國駐中大使館，位階最高至副大使。2015年，她獲任命為駐中大使，是英國首位擔任此職務的女性外交官。2020年8月，她轉任英國駐聯合國大使。
她另曾在1994至1998年於英國駐俄羅斯大使館任職，期間成功自俄羅斯聯邦車臣共和國（Chechnya）營救2名英國籍人質。
2015至2020年，吳百納升任駐中大使，當時正是所謂英中關係「黃金時代」，英國積極推動與中國的經貿投資關係、呼應北京的「一帶一路」倡議並發展合作，且是最早加入總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的西方國家之一。英國外交部指出，吳百納任駐中大使期間，英中雙邊貿易額翻倍，達1000億美元。
「泰晤士報」報導，吳百納目前是最被看好的MI6首長人選，但質疑她資格的人士指出，她沒有情報工作經驗，而這在中國的間諜和影響力活動日增之際恐構成隱憂，且她對中國「太友善」，包括駐中期間未就新疆人權情勢強力發聲。
不過，支持吳百納的人士認為，中國經驗賦予她獨特視角，且她是英國外交部最資深官員之一。消息人士並稱吳百納是應邀參選MI6首長，因為MI6內部缺乏傑出人選。
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