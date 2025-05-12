教宗良14世首次主日講道 籲不再有戰爭 稱AI是人類面臨的大問題

良14世的第一次主日午間祝禱，祈求烏克蘭和平，並樂見印度與巴基斯坦停火。(路透)

羅馬天主教教宗良14世 (Pope Leo XIV)11日主持首次主日午間祝禱，祈求烏克蘭和平，並樂見印度與巴基斯坦停火，良14世預計將在下周18日在聖伯多祿廣場的彌撒上正式就職。

良14世教宗呼籲世界強權「不要再有戰爭」。這是他當選教宗後首次在周日向聖伯多祿廣場(St Peter's Square)的人群講道。廣場擠滿朝聖者以及大批群眾，可看到廣場上，許多人手中高舉著自己國家的國旗。梵蒂岡現場嚴加戒備，確實執行民眾入場的安全檢查。

由於周日是許多國家的母親節，教宗也祝福所有的母親，也包括在天堂的媽媽們，母親節快樂。

數以千計的天主教徒與遊客11日擠滿梵蒂岡聖伯多祿廣場，聆聽良14世的第一次主日午間祝禱。(美聯社)

良14世引用了前任教宗方濟各 (Pope Francis)的話，譴責當今有太多衝突，對全球帶來災難，並稱這是一場「分散的第三次世界大戰」。

路透報導，已故教宗方濟各生前時常呼籲「不要再有戰爭」。5月8日當選的新教宗良14世11日重提這個說法，並指出當日是第二次世界大戰結束80周年紀念日，這場戰爭造成約6000萬人死亡。

良14世說，當今世界正在經歷「第三次世界大戰在各地開打的戲劇性局面」，這再度呼應方濟各的說法。

新教宗並表示，他心繫「親愛的烏克蘭人民的苦難」，呼籲透過談判實現「真正、公正且持久的和平」。

他也說，加薩走廊戰爭令他「深感悲痛」，呼籲立即停火、提供人道主義援助，並釋放被巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」扣押的剩餘人質。

良14世表示，他很高興聽到最近印度和巴基斯坦停火的消息，並希望談判能讓這兩個擁有核武的鄰國達成持久協議。

揮舞美國國旗的美國天主教徒與數以千計的天主教徒及遊客11日擠滿梵蒂岡聖伯多祿廣場，聆聽良14世的第一次主日午間祝禱。(美聯社)

他指出：「儘管如此，世界上還有這麼多其他衝突！」

良14世11日會見樞機主教時表示，他會繼續秉承方濟各的願景和改革，並告訴全體樞機主教，他們務必傳承方濟各留下的寶貴遺產。

前一天，教宗良14世10日闡述對自己教宗任期的願景，並指出人工智慧（AI）是人類面臨的最重大問題之一。此外，他10日也首次離開教廷，前往已故教宗方濟各位於羅馬的墳墓祈禱。

梵蒂岡新聞網(Vatican News)報導，良14世10日接見樞機主教時說明，他選擇以良14世為教宗名號，是為了向良13世教宗致敬。

良13世在19世紀末擔任教宗，以歷史性的「新事」(Rerum Novarum)通諭「應對在第一次重大工業革命背景下的社會問題」。

良14世談到：「在我們這個時代，教會提供所有人寶貴的社會教義，以應對另一場工業革命及人工智慧領域的發展，兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。」