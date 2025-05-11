重磅快評／印巴停火 川普印太戰略的進展或挫敗？

印巴兩國宣布自當天時間下午5點停火，結束持續四天的衝突，機場和航班也將恢復營運。（歐新社）

就在印巴交戰正熾、巴基斯坦 不斷宣布最新戰報之際，昨天深夜美國總統川普 突然在他的社群平台「真實社群」宣布，印、巴已同意實施「全面且立即的停火」；印度 外交部也表示，印巴軍事行動總司令預計周一再次談判。兩個擁核國打仗對全球來說簡直是另類災難，能停火當然是好事，但為何停火？影響若何？卻也深深牽動各國政經、軍事戰略考量。

這場本不該發生的戰爭，起於印控喀什米爾地區發生恐攻、平民死傷事件，印度堅持幕後係巴基斯坦主導，並拒絕巴國要求由國際組團調查的提議，隨之於4月底美國副總統范斯訪印後，率先對巴國發起斷水及軍事行動。當時有消息指出，印度總理莫迪在高層安全會議上表示，印度軍方可以「自由選擇」應對克什米爾危機的報復方式、打擊目標和行動日期，何等豪氣干雲！

同一時間，卻也傳出所謂「機密文件」，指是印度研究分析局策劃恐攻並嫁禍給巴基斯坦。但當時美方態度仍明顯倒向支持印度「以行動維權」，也因此讓支持巴方者懷疑，美國在這次印巴衝突中「扮演相當角色」，范斯與莫迪的會晤可能存在內幕。

隨著印度率先展開軍事行動，卻是傳出印度四架法制飆風戰機一起飛，即遭巴國購自中國的兩架殲-10CE壓制，隨後即是讓印度灰頭土臉的7日凌晨空戰，依據巴國戰報，係由殲-10CE擊毀三架飆風、一架俄制米格29、一架俄制蘇30，雖然印度否認，卻陸續經法、美等國媒體或官方人士證實有飆風戰機遭擊落。

相對巴國的不斷「官宣」，印度則是一改先前的硬氣，更不斷傳出印度管制媒體、莫迪要求加強民防等不利消息；就連范斯也改口稱，印巴衝突「從根本上來說不關美國的事」。

自此印巴氣勢堪稱大逆轉，隨著巴基斯坦對印發起「銅牆鐵壁」反擊行動，巴方不斷高調宣稱摧毀印度「布拉莫斯」飛彈儲存點、空軍基地和機場，獵殺一名印度高官，甚至擊毀印方七十餘架無人機、癱瘓印度七成電網，還在巴控克什米爾地區俘獲印度空軍第17中隊「飆風」戰機飛行員。

雖然印巴兩國宣傳戰持續、假戰報四竄，但明眼人應可看出，印度這回可能已栽到家，再打下去只會更難看；另一方面，整體國力遠遜印度的巴基斯坦也不可能打持久戰，兩國也才有著最新的順著美國、沙烏地阿拉伯、伊朗等國的調停台階而下，並被川普率先官宣、收割調停之功。

川普雖然高興宣布印巴停火，但綜觀整個印巴交火過程，又那有高興的本錢，原因就在於，印度這次徹底暴露出其軍事力量空有其表的重大短板，巴基斯坦則幫了中國大忙、以實戰驗證其武器系統的先進。印度的「落漆」，勢難支撐川普第一任期即規畫布署、應對中國崛起的「印太戰略」，以及試圖透過美、日、澳、印的四方安全對話等多邊合作框架，逐步納入韓國及東南亞國家以遏制中國經濟與軍事威脅的戰略設想。

直言之，此次印巴十日爭戰，恐將成為「印太戰略」的第一道破口，疊加上美國對全球掀起關稅貿易戰、威嚇盟友漸失信任，美國只怕更要擔心會不會形成骨牌效應。面對全球南方如此重大的戰略格局變化，台灣與「印太戰略」之間的關聯若何，又豈能不作重新評估！