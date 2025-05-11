茶壺裡風暴…南韓執政黨換「洙」失敗恢復提名

國民力量黨掀茶壺風暴 南韓國民力量黨10日放棄在黨內總統初選出線的金文洙（右）並重啟提名程序，前代理總統韓悳洙（左）當天入黨，但被黨員否決，仍提名金文洙。圖為兩人8日在首爾合影。（美聯社）

南韓保守派最大黨國民力量黨10日放棄3日在黨內總統初選出線的黨籍總統參選人金文洙，並重啟提名程序。原本無黨籍的前代理總統兼國務總理韓悳洙當天也入黨。然而不過幾個小時後，該黨再次改變立場，宣布恢復前勞動部長金文洙的提名。

但據EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research和韓國Research5日至7日所做的最新民調，進步派最大黨共同民主黨 黨籍總統參選人李在明 的支持率為43%。而在該民調中，不管李在明對上金或韓，李在明都以10至14個百分點的差距領先。

另在政黨支持率上，共同民主黨為三成八、國民力量黨為三成四。

國民力量黨早先指稱，黨內對推出單一候選人的辯論日益激烈，因此決定放棄提名前雇傭勞動部長金文洙參加預定6月3日舉行的總統大選。金文洙拒絕黨內力促他與韓悳洙整合，強調自己是經民主程序選出的唯一合法參選人。他雖試圖阻止國民力量黨重啟提名程序，但9日遭首爾南部地方法院駁回他提出的黨籍總統參選人地位保全申請。金文洙陣營則批評，國民力量黨撤銷提名他的決定已違反憲法、黨章與任何人的常識。

綜合法新社與路透報導，相隔幾個小時，國民力量黨10日深夜宣布，旗下黨員投票 拒絕以前總理韓悳洙取代金文洙，金文洙被提名身分因此自動恢復。

金文洙表示樂見這項決定，他透過聲明說「現在一切將就緒」，承諾本月12日正式展開競選活動時尋求團結並建立「大帳棚」（big tent）聯盟，以對抗自由派「共同民主黨」候選人李在明。

國民力量黨緊急對策委員會委員長（臨時領導人）權寧世表示，金文洙預計11日向中央選舉管理委員會正式登記為總統候選人。

南韓保守派陣營內部分歧持續加深，大眾擔心，倘若金文洙與韓悳洙陣營無法合作，在共同民主黨候選人李在明支持度領先持續拉大幅度的情況下，保守派在6月3日總統大選投票勝選的機率可能降低，因此黨內才有了試圖「換人」的動作。

這場黨內的茶壺風暴使保守派本就已相當艱難的政權保衛戰雪上加霜，政策辯論也淪為次要。反觀好整以暇的李在明開始提出其商業政策政見，以及對北韓軍事威脅的國家安全倡議，並派其心腹國安幕僚訪美。

對在野大聯盟的整合，李在明也已完成，祖國革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨9日在國會召開記者會，表示為了完全終結內亂並實現政黨輪替，宣布支持李在明。