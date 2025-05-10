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菲國期中選舉12日登場 假訊息氾濫…中國議題成攻防焦點

編譯江昱蓁／即時報導
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菲律賓下周舉行期中選舉，總統馬可仕現身曼達路永市的造勢活動，讓支持者雀躍不已。（路透）
菲律賓下周舉行期中選舉，總統馬可仕現身曼達路永市的造勢活動，讓支持者雀躍不已。（路透）

菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，改選國會席次及地方首長。據路透10日報導，不論是在政黨造勢活動、國會的聽證會還是民調數字，都大量討論中國議題，讓北京的存在感異常強烈。

報導說，菲律賓長年來處於海上鄰國中國的陰影下，與北京的關係已成為這場選舉的政治焦點，選舉結果將影響菲國總統馬可仕剩餘3年任期的戰略走向。

在2016年至2022年任期間，時任菲國總統的杜特蒂改變對陸外交政策，採取和解的用語並淡化南海爭議。此一戰略卻引起華府的憂心，並美菲安全同盟產生懷疑。相較之下，馬可仕則重建並深化與華府的關係。

馬卡蒂大學公共管理學教授達比亞表示，「這些成為菲國選民關注的熱門議題，特別是中國議題。外交政策在過去有段時間並不是選舉中的重要議題」。

據4月的一項民調，在菲國1.1億的人口中，多數選民更傾向支持能維護南海主權的候選人。馬可仕政府在與北京的海上角力中採取更強硬的態度，且對抗仍持續中，而馬可仕持續利用抗中情緒為自己支持的候選人站台。

儘管杜特蒂今年3月遭到國際刑事法院逮捕並帶往海牙，讓其陣營獲得選民同情；但馬可仕支持的候選人仍在民調中領先，似乎有望取得參院主導地位。

在長達數個月的競選活動中，北京成為馬可仕主打的關鍵選舉議題，其盟友也將矛頭指向副總統薩拉對北京行動的沉默。

薩拉曾是馬克仕的政治盟友，也是未來總統大選的熱門人選，現在卻因揚言若自己受傷就要暗殺總統而面臨彈劾。由於參議院在彈劾審判中擔任陪審團，這讓期中選舉具有決定薩拉政治生涯的意義。

這場選舉也正值菲國假訊息氾濫之際。據路透4月的報導，社群媒體上有關選舉的討論，有高達45%是由假帳號發布。

在菲國，使用假帳戶進行政治活動的現象十分普遍。1名資深安全官員與參議員4月時指控，北京支持的團體可能試圖影響菲國選民；不過，中國外交部與駐馬尼拉使館已否認指控。

民調 期中選舉 彈劾

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