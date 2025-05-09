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南韓國民力量黨撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣

編譯周辰陽／即時報導
南韓國民力量黨總統候選人金文洙（右）和無黨籍總統候選人韓悳洙8日在首爾的國會碰面，連續第二天討論在總統大選前整合候選資格的可能性。(歐新社)
南韓國民力量黨總統候選人金文洙（右）和無黨籍總統候選人韓悳洙8日在首爾的國會碰面，連續第二天討論在總統大選前整合候選資格的可能性。(歐新社)

南韓保守派國民力量黨因為該黨總統候選人金文洙與前國務總理、無黨籍總統候選人韓悳洙前一天晚間就候選人合併進行工作層級磋商失敗，10日啟動前所未有的總統候選人更換程序。

南韓中央日報報導，國民力量黨發言人申東煜（Shin Dong-wook）凌晨告訴記者，「我們將取消金文洙作為本黨總統候選人的選舉，取消他作為總統候選人的資格」，並指韓悳洙若提交入黨申請書，該黨緊急委員會將會批准，並開始表決該黨新總統候選人的程序。

韓聯社指出，兩陣營對於用民調推舉單一候選人的方式達成共識，但韓悳洙方面認為應採用「黨員投票50%和選民民調50%結合的方式」，金文洙方面要求採取「選民民調100%」的方式，最後沒有取得成果。

國民力量同時召開緊急委員會和選舉管理機構會議，啟動有關取消金文洙的黨提名人資格、韓悳洙的黨籍等相關議題的決策程序。在尋找更換總統候選人的過程中，國民力量黨引用黨內法規的一項條款。該條款規定，當存在「重大」理由時，黨可以通過緊急委員會的決議，就總統候選人的產生做出決定。

國民力量計畫讓所有黨員就決定進行表決，隨後在11日舉行的全國委員會會議上提名最終候選人，這也是政黨提名總統候選人必須向國家選舉委員會登記的最後期限。

報導指出，國民力量做出此舉是因為擔心，在保守派陣營內部分歧日益加深之際，如果金文洙和韓悳洙不能整合候選資格，考慮到自由派共同民主黨候選人李在明一直在擴大領先優勢，保守派候選人贏得6月3日總統選舉的機會將進一步減少。

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