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紐時：新教宗名號意義深遠 既向前人致敬也自我期許

編譯張佑生／即時報導
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新教宗選擇良14世作為名號，深富寓意。（新華社）
新教宗選擇良14世作為名號，深富寓意。（新華社）

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）8日向媒體表示，羅伯特・法蘭西斯・普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）樞機選擇「良14世」（Leo XIV）這個名號，是一個明確且刻意的歷史指涉，旨在向最後一位「雷奧教宗」致敬——即在困難時期領導教會、並協助教會邁向現代世界的良13世。

良13世（1878–1903年在位）是歷史上在位時間最長的教宗之一。他最廣為人知的事蹟，是於1891年頒布的通諭《新事通諭》（Rerum Novarum），主張勞工有權獲得基本生活工資，並為教會現代社會教義奠定基礎，因此被尊稱為「勞工的教宗」。

布朗大學歷史學者柯策（David I. Kertzer）指出，當時教會面對興起中的社會主義浪潮，良13世試圖與工人階級建立關係，修補資本主義的缺陷，在資本與勞工之間尋求妥協與合作。他在教會歷史上被視為連結前現代與現代教會的重要過渡人物。

柯策指出：「良13世雖在多方面仍屬保守，但他的確開始對貧苦階層伸出援手，是個中間路線的教宗。選擇良14世這個名字，似乎也象徵著延續方濟各的精神，但稍作收斂與調整。」

西北大學宗教史教授奧西（Robert Orsi）也認為，良13三世是一位「積極參與時代議題」的教宗，他對工業化社會的回應既具權威又充滿憐憫。他選擇站在工人與工會一邊，展現道德領導力。

因此，良14世沿用此名號，可能象徵著他有意願以同樣的精神回應當代世界的重大議題。奧西指出，良14世在首次公開講話中提到一個「面向世界的全球教會」，或許正暗示他將挑戰當前在世界各地興起的民族主義浪潮。

布魯尼補充說，良14世選擇這個名字，也是在重申教會現代教義對「人的生命與工作」的關注，即使是在人工智慧的時代。

歷史學家魯斯科尼（Roberto Rusconi）指出，良13世即位時正值教廷失去領土主權（教宗國在1870年被義大利兼併），但他致力於重申教宗擁有超越國界的道德權威。他亦深耕信仰生活，寫了11封有關聖母玫瑰經的通諭，強化信徒對瑪利亞的敬禮。良14世亦在首次講話結束時帶領信眾誦念玫瑰經，延續這項傳統。

此外，良13世是第一位被攝影機拍下影像的教宗，也創設梵蒂岡天文台，象徵教會對科學的開放。他曾寫道：「教會及其牧者絕不反對真實與健全的人類與神學科學，反而以所有可能的努力擁抱、鼓勵並推動之。」

教宗 梵蒂岡 義大利

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