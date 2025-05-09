新教宗取名「良」延續方濟各使命 承諾社會正義

良14世(右)被視為與前教宗方濟各(左)同樣關懷弱勢，但兩人對於爭議的議題，立場不一定相同。（美聯社）

新教宗 選擇良14世(Leo XIV)作為名字，顯示了他對社會正義的承諾，也是對已故教宗方濟各 全球使命的延續。

梵蒂岡 發言人布魯尼(Matteo Bruni)證實，選擇「良」這個名字，是參考了教宗良13 世(Leo XIII)1891年5月15日發出的通諭。這是一封公開信，探討了勞動階層的問題，當時認為最迫切的是改善工人階級遭到的不公平苦難及壓迫。

該通諭一直被認為是天主教會的第一部社會通諭，反思了工業革命初期工人的權利與資本主義，它支持勞動者有權組成自己的工會，反對社會主義、支持資本主義，並肯定了私有財產的效力。而新教宗或也藉此表明他對社會問題的深刻承諾。

良(Leo)也可以指良兄弟(Brother Leo)，他是13世紀的修道士，也是「聖人」亞西西的聖方濟(St. Francis of Assisi)的同伴。新教宗透過選擇「良」作為名宇，也顯示了與以聖人名字命名的已故教宗方濟各，有著非常強的延續性。

羅馬宗座額我略大學(Pontifical Gregorian University)歷史學家雷戈利神父(Roberto Regoli)指出，從20世紀中葉開始，新教宗開始利用所選擇名字，表明其致力達成的目標。

曼哈頓大學宗教研究系主任佩拉托里-李(Natalia Imperatori-Lee)也認為，新教宗選擇了「良14世」這個名字，意味著他將繼續良13世的工作，表達對社會正義的看法將是他的優先工作事項。

代頓大學(University of Dayton)宗教研究榮譽教授道爾(Dennis Doyle)則說，新教宗選擇的名字「表明了他的某種精神、方向和願景」，又說只要看看以前有哪些教宗取用過這個名字，就可以理解新教宗想要採取的方向，這可能表明良14世有興趣「在當前的世界裡推廣天主教的社會教義」。

近1500年來，天主教會新領袖在當選後都選擇更改自己的名字，雖然如何選擇名字有既定規則，但許多仍按傳統，透過名字來尊重及延續他們前任的使命。

到目前為止，教宗名字裡，「良」是使用的第4多，僅次於使用了23次的若望(John)，各有16次的本篤(Benedict)及額我略(Gregory)。至於首先使用良為名的是從公元440年至461年的聖良一世(St. Leo the Great)。