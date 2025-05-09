我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

新教宗取名「良」延續方濟各使命 承諾社會正義

編譯盧炯燊／綜合報導
良14世(右)被視為與前教宗方濟各(左)同樣關懷弱勢，但兩人對於爭議的議題，立場不一定相同。（美聯社）
良14世(右)被視為與前教宗方濟各(左)同樣關懷弱勢，但兩人對於爭議的議題，立場不一定相同。（美聯社）

教宗選擇良14世(Leo XIV)作為名字，顯示了他對社會正義的承諾，也是對已故教宗方濟各全球使命的延續。

梵蒂岡發言人布魯尼(Matteo Bruni)證實，選擇「良」這個名字，是參考了教宗良13 世(Leo XIII)1891年5月15日發出的通諭。這是一封公開信，探討了勞動階層的問題，當時認為最迫切的是改善工人階級遭到的不公平苦難及壓迫。

該通諭一直被認為是天主教會的第一部社會通諭，反思了工業革命初期工人的權利與資本主義，它支持勞動者有權組成自己的工會，反對社會主義、支持資本主義，並肯定了私有財產的效力。而新教宗或也藉此表明他對社會問題的深刻承諾。

良(Leo)也可以指良兄弟(Brother Leo)，他是13世紀的修道士，也是「聖人」亞西西的聖方濟(St. Francis of Assisi)的同伴。新教宗透過選擇「良」作為名宇，也顯示了與以聖人名字命名的已故教宗方濟各，有著非常強的延續性。

羅馬宗座額我略大學(Pontifical Gregorian University)歷史學家雷戈利神父(Roberto Regoli)指出，從20世紀中葉開始，新教宗開始利用所選擇名字，表明其致力達成的目標。

曼哈頓大學宗教研究系主任佩拉托里-李(Natalia Imperatori-Lee)也認為，新教宗選擇了「良14世」這個名字，意味著他將繼續良13世的工作，表達對社會正義的看法將是他的優先工作事項。

代頓大學(University of Dayton)宗教研究榮譽教授道爾(Dennis Doyle)則說，新教宗選擇的名字「表明了他的某種精神、方向和願景」，又說只要看看以前有哪些教宗取用過這個名字，就可以理解新教宗想要採取的方向，這可能表明良14世有興趣「在當前的世界裡推廣天主教的社會教義」。

近1500年來，天主教會新領袖在當選後都選擇更改自己的名字，雖然如何選擇名字有既定規則，但許多仍按傳統，透過名字來尊重及延續他們前任的使命。

到目前為止，教宗名字裡，「良」是使用的第4多，僅次於使用了23次的若望(John)，各有16次的本篤(Benedict)及額我略(Gregory)。至於首先使用良為名的是從公元440年至461年的聖良一世(St. Leo the Great)。

教宗 方濟各 梵蒂岡

上一則

全球200大幸福城 丹麥哥本哈根奪冠 美國僅2地入選金牌組

下一則

良14世出生芝加哥 秘魯奉獻20年 教廷封「拉丁洋基人」

延伸閱讀

新教宗名號為何選擇「良」？學者從上一位同名教宗找端倪

新教宗名號為何選擇「良」？學者從上一位同名教宗找端倪
尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文

尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文
台駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面

台駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面
力挺方濟各、不搶鎂光燈 美籍普雷沃斯特當選教宗

力挺方濟各、不搶鎂光燈 美籍普雷沃斯特當選教宗

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作