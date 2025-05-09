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良14世出生芝加哥 秘魯奉獻20年 教廷封「拉丁洋基人」

記者顏伶如／綜合報導
良14世在秘魯20餘年，具有美國及秘魯雙重國籍。當選新教宗，秘魯信徒同感振奮。（美聯社）
良14世在秘魯20餘年，具有美國及秘魯雙重國籍。當選新教宗，秘魯信徒同感振奮。（美聯社）

新任教宗良14世(Pope Leo XIV)打破了美國人一直無法當上教宗的歷史禁忌，但原名樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)的他，數十年來神職生涯期間，表現卻跟一般人刻板印象裡的美國人不同。曾在秘魯奉獻20年的他，照顧最窮苦、最弱勢的族群，在梵蒂岡贏得「拉丁洋基人」(Latin Yankee)封號。

出生於芝加哥的良14世，現年69歲，擁有賓州維拉諾華大學(Villanova University)學士、芝加哥天主教神學聯盟(Catholic Theological Union)碩士及羅馬宗座聖多瑪斯大學(Pontifical University of SaintThomas Aquinas)教會法博士，由於在秘魯工作數十年，後來入籍成為秘魯公民。就在數周前，他還擔任梵蒂岡最重要的職務之一，掌理審查世界各地主教的辦公室。

華盛頓郵報分析，良14世是個精通多種語言的美國人，擁有全球經驗與人脈，此時此刻獲選為新任教宗，反映了天主教教會希望在內部嚴重分歧之際設法尋求中間立場的努力。

從某種角度來看，良14世明顯遵循上個月過世教宗方濟各(Pope Francis)的路線，長期力挺社會正義議題，兩年前描述對教會的願景時曾說，目標是「關懷貧窮、最需要幫助的民眾，以及處於邊緣的人們」，用字遣詞與方濟各相互呼應。

良14世2023年獲方濟各任命為教廷主教部(Dicastery for Bishops)部長，同年出任拉丁美洲宗座委員會(Pontifical Commission for Latin America)主席。

良14世接手不少敏感議題，包括社會教義以及教會對性別、女性的立場。

2012年，當時為奧斯定會(Augustinians)總會長的良14世，在梵蒂岡曾發言批評說：「由同性戀伴侶與領養兒女組織而成的另類家庭，在電視節目與電影當中被描繪既溫和又有同情心」。

兩年前，他在記者會上表示，女性可以在許多層面為教會帶來貢獻。至於對女性授予聖職，他則表示，如此作法不見得能解決問題，反而可能製造出新問題。

神學學者莫里斯(Jon Morris)說，良14世對樞機主教來說彷彿「謎樣人物」，能當選是因為大半輩子都在美國以外生活。

良14世在秘魯宣教20年，具美國及秘魯國籍，當選教宗，美國及秘魯總統都表祝賀。...
良14世在秘魯宣教20年，具美國及秘魯國籍，當選教宗，美國及秘魯總統都表祝賀。(美聯社)

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