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全球200大幸福城 丹麥哥本哈根奪冠 美國僅2地入選金牌組

編譯中心╱綜合8日電
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總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」發布2025年「幸福城市指數」報告，丹麥首都哥本哈根位居榜首。(路透)
總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」發布2025年「幸福城市指數」報告，丹麥首都哥本哈根位居榜首。(路透)

總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」最近發布2025年「幸福城市指數」報告，丹麥首都哥本哈根位居榜首，美國僅有紐約市與明尼亞波利斯（Minneapolis）入選金牌組；而台北自去年第46名躍升至第8名。

「生活品質研究院」（Institute for Quality of Life）研究人員分析各種「與居民生活品質和幸福感直接相關的指標」，彙整出「幸福城市指數」（Happy City Index）報告，今年總共有200座城市上榜。

超過150位研究人員針對居民、治理、環境、經濟、醫療健康、交通移動性等六大領域進行評分，其中包括教育系統、包容性政策等26個子類別，底下再細分82項指標，將全球200座城市分為金牌、銀牌、銅牌三組。

台北自去年第46名的銀牌組晉升至今年第8名的金牌組，成為繼新加坡南韓首爾之後總分最高的亞洲城市。

根據生活品質研究院公布的榜單，這次有31個城市名列金牌組，總分最高且唯一破千達1039分的是丹麥哥本哈根，其他前10名城市分別為瑞士蘇黎世、新加坡、丹麥阿胡斯、比利時安特衛普、南韓首爾、瑞典斯德哥爾摩、台灣台北、德國慕尼黑、荷蘭鹿特丹。

美國僅有紐約市與明尼亞波利斯（Minneapolis）入選金牌組，後者在經濟類別中得分很高，以微弱優勢略勝英國倫敦一籌。

第32至100名的銀牌組城市包括荷蘭阿姆斯特丹、日本東京、美國華府、中國北京、美國洛杉磯、澳洲雪梨、以色列特拉維夫等。

第101至200名的銅牌組城市則包含中國武漢、義大利羅馬、土耳其伊斯坦堡、中國上海、日本大阪、西班牙馬德里等。

新加坡 紐約市 南韓

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