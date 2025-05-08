核武國家印巴對峙情勢升高 學者警告：沒有誤判空間

巴基斯坦旁遮普省一處遭到印度飛彈攻擊。（歐新社）

印度 於5月7日發動「辛杜爾行動」（Operation Sindoor）後，南亞兩個宿敵——印度與巴基斯坦 ——再次處於一觸即發的危險邊緣。印度在黎明前對巴基斯坦六個地點進行空襲，巴基斯坦隨即擊落五架印度戰機，雙方迅速陷入報復與反報復的惡性循環。

巴基斯坦「曙光網」（dawn.com）8日刊出標題「核武鄰國的鋼索行動」（Nuclear neighbours in high wire act）的分析文章。

印度聲稱此次行動是針對與4月22日印控克什米爾襲擊事件（造成26人死亡）有關的激進組織，然而，印度並未公開任何將該事件與巴基斯坦聯繫起來的證據，也未理會國際社會的克制呼籲。分析人士認為，印度此舉旨在強化其地區主導地位，並試圖重新定義與巴基斯坦的關係，將先發制人和懲罰性打擊作為政策工具。

印度媒體後來宣稱，在巴哈瓦爾布爾被擊中的人員中，有與穆罕默德軍（JeM）領袖阿茲哈（Masood Azhar）有關聯的人。新加坡 拉惹勒南國際研究院的巴西特（Abdul Basit）指出，若該報導屬實，將對巴基斯坦聲稱已瓦解激進組織的說法造成打擊，並可能引發國際社會對巴基斯坦支持激進代理人的擔憂，甚至導致巴基斯坦再次被列入金融行動特別工作組（FATF）的灰名單。

作為回應，巴基斯坦迅速擊落五架印度戰機，包括先進的「飆風」戰機，展示了自衛能力。然而，雙方都明白，進一步升級可能導致無法控制的後果。前巴基斯坦國防秘書馬利克（Asif Yasin Malik）認為，為避免跨越核戰門檻，雙方可能會避免地面行動或攻擊敏感目標，而傾向於空中或導彈戰爭。

目前，核威懾仍在發揮作用，但極為脆弱。戰略願景研究所（Strategic Vision Institute）主任薩利克（Naeem Salik）警告，印度若對巴基斯坦的報復行動作出回應，可能會使雙方進一步升級，尤其是若誤擊敏感目標，可能導致局勢迅速惡化。

一位巴基斯坦高級官員表示，若威懾穩定性受到侵蝕，責任將完全在印度。他強調，巴基斯坦即使面對嚴重挑釁，仍保持克制，展現避免升級的堅定承諾。

兩國目前正走在鋼索上，試圖在展示實力的同時避免全面衝突。然而，歷史告訴我們，這種平衡極易被打破，任何微小的誤判都可能導致災難性的後果。未來幾天，軍事行動可能位於真正的克制之後，雙方也可能進一步升級，超出外交手段的控制範圍。無論結果如何，當兩個擁有核武的鄰國接近戰爭邊緣時，沒有絲毫犯錯空間，唯一真正的保障是雙方自律的退讓。