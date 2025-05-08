李在明案重審延至韓大選後開庭 1變數韓悳洙恐不選總統

南韓 最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明 涉嫌違反公職選舉法案件，日前被最高法院發回重審，原訂15日首次開庭，法院7日決定延期至總統大選 後的6月18日，強調審判不會受任何干涉，依法公正審理。

負責審理李在明涉嫌違反選舉法案的首爾高等法院做出延期決定，表示這是為了保障身為總統候選人的被告（李在明）能擁有與其他候選人相同的選舉活動機會，並消除對法院審判的公正性質疑。

李在明遭控於2021年12月競選總統時，在電視節目上散布假消息。他在此案一審被判有罪，遭處有期徒刑一年、緩刑二年；上訴後二審法院改判無罪，檢方再向最高法院提出上訴；最高法院5月1日就此案判決發回下級法院重審。

若李在明確認遭判有罪，至少五年內將失去被選舉權，也代表無法參與這次總統大選。最高法院這次罕見迅速宣判，引發部分輿論質疑。

另外，南韓先前代理總統職務的前總理韓悳洙7日表示，如果他和保守派候選人金文洙之間無法同意整合出一位總統候選人，他將不會參與這場總統選舉。

韓聯社報導，在一場外媒記者座談會上被問到，如果與執政黨國民力量黨推出的總統候選人金文洙未能就合併事宜達成協議時會如何，韓悳洙表示，他已將聯手推選單一候選人事宜全權交由國民力量黨負責處理。

李在明目前在支持度上仍大幅領先，支持率接近50%，這使得保守派必須推出單一候選人，以避免分散選票。