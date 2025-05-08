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各國信徒湧梵蒂岡爭睹教宗選舉 女性團體燒粉煙提1訴求

編譯中心╱綜合7日電
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教宗選舉全球矚目，梵蒂岡廣場各入口處都設有維安管制，許多遊客的水壺在攔檢時被擋下，只能暫時寄放在路旁。(中央社)
教宗選舉全球矚目，梵蒂岡廣場各入口處都設有維安管制，許多遊客的水壺在攔檢時被擋下，只能暫時寄放在路旁。(中央社)

教宗選舉7日登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻；不少信徒期待選出一位像已故教宗方濟各這樣親民、開明的教宗。

義大利信徒賈魯波（Donatella Galuppo）表示，她從米蘭到羅馬度假，想見證教宗選舉這個重要時刻，能夠親眼目睹這些古老儀式，讓她心情十分激動；雖然她是義大利人，但對她來說，下任教宗的國籍不是最大重點，「重點是選出一位極具分量的好教宗。」

為因應這場全球矚目的教宗選舉，梵蒂岡廣場附近架起高台，各國媒體記者進駐。憲兵警察、救護車、消防車都在現場待命，隨時準備應付突如其來的狀況。通往梵蒂岡廣場的各出入口，設有維安管制，被攔檢擱置在路旁的水壺堆了滿地，形成特殊景象。

在史上266位教宗中，有超過200位是義大利人，但已連續三任教宗不是義大利人，依序是波蘭籍的教宗若望保祿二世、德國籍的本篤16世、阿根廷籍的教宗方濟各。

不少義大利媒體期待，義大利籍樞機主教這次能再度成為聖伯多祿繼承人，被點名的幾位熱門人選包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、義大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）、耶路撒冷樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）等。

不過也有許多人認為，教宗國籍對他們不是最重要考量，有義大利記者私下表示，她希望選出首位亞裔教宗，例如有「亞洲方濟各」之稱的菲律賓籍的樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle），另有不少移民族群，期盼選出第一位非裔教宗。

而女性一直被排除在天主教會整體全球神職人員之外；但現在，一些天主教會的女性下定決心，要讓她們的聲音被大家聽到。美國國家廣播公司（NBC）報導，在俯瞰聖伯多祿大教堂以及梵蒂岡的一處山丘公園中，天主教女性團體「婦女按立會議」（Women's Ordination Conference）成員用信號彈燒出粉紅色煙霧，要求允許女性尋求聖職。

英國劍橋閔稼茲研究所（Wijngaards Institute）的杜格能表示：「無論他們選出誰，都要有足夠勇氣來妥善解決包容女性的問題，因為到目前為止，即使是教宗方濟各，也還沒有解決這個問題。」

女性已經開始在全球教會中擔任一些高階的平信徒教友（Lay）角色，這一進程在方濟各領導下有所加快。但即使是學習神學和教會事工，也不得擔任神職人員，且只有神職人員，才當得上教會最高領導職。杜格能說：「是的，教宗方濟各提拔了一些女性擔任重要職務，但她們的地位和權威總是低於男性。」

「婦女按立會議」執行董事麥克爾維（Kate McElwee）認為，這種情況不公正，也是教會的「危機」。她說：「全世界或許是在等白煙或黑煙的同時，我們施放粉紅煙霧，希望教會有一天能平等地歡迎女性。」

天主教婦女團體 Women's Ordination Conference 的成...
天主教婦女團體 Women's Ordination Conference 的成員7日手持粉紅色煙火，呼籲天主教會中的婦女平等。（美聯社）
教宗選舉羅馬時間7日下午4時30分舉行第一輪投票，具有選舉權的樞機主教將在西斯汀...
教宗選舉羅馬時間7日下午4時30分舉行第一輪投票，具有選舉權的樞機主教將在西斯汀禮拜堂舉行完全對外隔絕的祕密選舉會議（conclave）。(取材自梵蒂岡新聞室)
新任教宗是由未滿80歲的樞機主教選出，這次將參加選舉的有133位樞機，當選教宗必...
新任教宗是由未滿80歲的樞機主教選出，這次將參加選舉的有133位樞機，當選教宗必須獲得89票，超過2/3門檻。圖片右方白色紙張是印有所有樞機名字的選票。(取材自梵蒂岡新聞室)

教宗 義大利 方濟各

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