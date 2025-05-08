各國信徒湧梵蒂岡爭睹教宗選舉 女性團體燒粉煙提1訴求

教宗選舉全球矚目，梵蒂岡廣場各入口處都設有維安管制，許多遊客的水壺在攔檢時被擋下，只能暫時寄放在路旁。(中央社)

教宗 選舉7日登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻；不少信徒期待選出一位像已故教宗方濟各 這樣親民、開明的教宗。

義大利 信徒賈魯波（Donatella Galuppo）表示，她從米蘭到羅馬度假，想見證教宗選舉這個重要時刻，能夠親眼目睹這些古老儀式，讓她心情十分激動；雖然她是義大利人，但對她來說，下任教宗的國籍不是最大重點，「重點是選出一位極具分量的好教宗。」

為因應這場全球矚目的教宗選舉，梵蒂岡廣場附近架起高台，各國媒體記者進駐。憲兵警察、救護車、消防車都在現場待命，隨時準備應付突如其來的狀況。通往梵蒂岡廣場的各出入口，設有維安管制，被攔檢擱置在路旁的水壺堆了滿地，形成特殊景象。

在史上266位教宗中，有超過200位是義大利人，但已連續三任教宗不是義大利人，依序是波蘭籍的教宗若望保祿二世、德國籍的本篤16世、阿根廷籍的教宗方濟各。

不少義大利媒體期待，義大利籍樞機主教這次能再度成為聖伯多祿繼承人，被點名的幾位熱門人選包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、義大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）、耶路撒冷樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）等。

不過也有許多人認為，教宗國籍對他們不是最重要考量，有義大利記者私下表示，她希望選出首位亞裔教宗，例如有「亞洲方濟各」之稱的菲律賓籍的樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle），另有不少移民族群，期盼選出第一位非裔教宗。

而女性一直被排除在天主教會整體全球神職人員之外；但現在，一些天主教會的女性下定決心，要讓她們的聲音被大家聽到。美國國家廣播公司（NBC）報導，在俯瞰聖伯多祿大教堂以及梵蒂岡的一處山丘公園中，天主教女性團體「婦女按立會議」（Women's Ordination Conference）成員用信號彈燒出粉紅色煙霧，要求允許女性尋求聖職。

英國劍橋閔稼茲研究所（Wijngaards Institute）的杜格能表示：「無論他們選出誰，都要有足夠勇氣來妥善解決包容女性的問題，因為到目前為止，即使是教宗方濟各，也還沒有解決這個問題。」

女性已經開始在全球教會中擔任一些高階的平信徒教友（Lay）角色，這一進程在方濟各領導下有所加快。但即使是學習神學和教會事工，也不得擔任神職人員，且只有神職人員，才當得上教會最高領導職。杜格能說：「是的，教宗方濟各提拔了一些女性擔任重要職務，但她們的地位和權威總是低於男性。」