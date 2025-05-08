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印巴開火…57航班在領空 多數航空公司避開致交通大亂

編譯高詣軒、梁采蘩／綜合報導
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受印度與巴基斯坦爆發衝突影響，多家亞洲航空公司7日表示，已調整往返歐洲的航班路線，或取消相關航班。航班追蹤網站顯示，印度西北部與巴基斯坦全境空域幾乎無民航機飛行，僅見少數航班例外。(取材自自Flightradar24)
受印度與巴基斯坦爆發衝突影響，多家亞洲航空公司7日表示，已調整往返歐洲的航班路線，或取消相關航班。航班追蹤網站顯示，印度西北部與巴基斯坦全境空域幾乎無民航機飛行，僅見少數航班例外。(取材自自Flightradar24)

印度斯坦時報報導，航班追蹤網站Flightradar24指出，印度和巴基斯坦7日交火期間，大多數航空公司都避開巴國領空，但有一架衣索比亞航空公司的航班被發現穿越幾乎無航班飛過的巴國上空。

前述網站說，該次衣索比亞航空ETH672航班從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴飛往南韓首爾，在印巴交火時被發現飛越巴基斯坦。

Flightradar24稍早在社群媒體X說，「我們目前最多人追蹤的航班：獨自飛越巴基斯坦的航班。根據航行通告，巴基斯坦尚未關閉其領空，但仍有多條航線無法通航」；該網站分享的地圖顯示，只有ETH672進入並穿越巴國領空。

多家亞洲航空公司7日宣布，由於印巴衝突，旗下往返歐洲的班機變更航路或取消航班；航班追蹤網站的影像顯示除了少數班機，印度西北部領空及巴國全境領空幾乎沒有任何民用飛機。

巴基斯坦已宣布關閉領空48小時、印度也關閉北部多個機場，台灣的國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取消航班；巴基斯坦軍方發言人表示，印度發動攻擊時，當地領空共有57架國際航班正在飛行。

俄烏戰爭前，許多從台灣飛往歐洲航班會飛越俄羅斯領空，台灣加入西方國家對俄制裁後，目前多改經印、巴與中亞。

桃園機場公司統計，6、7日國籍航空長榮、華航有10個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。

張姓男子表示，計畫到波羅的海旅行，搭機飛布拉格途中發生印巴衝突，飛了十幾個小時回曼谷加油再轉回台灣。

巴基斯坦軍方發言人表示，當印度發動攻擊時，當地領空共有57架國際航班正在飛行。根...
巴基斯坦軍方發言人表示，當印度發動攻擊時，當地領空共有57架國際航班正在飛行。根據FlightRadar24的數據，截至當地時間7日上午，已有52架往返巴基斯坦的航班被取消。(取材自自Flightradar24)

巴基斯坦 印度 長榮

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