克什米爾恐攻點燃南亞火藥庫 印巴互逐外交官、關閉邊界

巴基斯坦民兵日前在印巴邊界駐防。自從印度遊客4月遭到疑似巴國恐怖分子屠殺後，兩國關係急遽惡化，關閉邊界。(美聯社)

印度 7日空襲巴基斯坦 及巴控克什米爾，巴國開砲還擊並宣稱擊落印度戰機。英國廣播公司 (BBC)報導，印軍動手幾周前，印控克什米爾風景如畫的度假小鎮巴哈甘發生恐怖攻擊，導致這兩個擁核鄰國緊張局勢不斷升級。

一群持槍武裝分子4月22日在有「小瑞士」美譽的巴哈甘(Pahalgam)度假地，對觀光 客發動攻擊，造成26人死亡；倖存者稱，武裝分子特別針對印度教男子。這起事件是印度控制的克什米爾地區20年來最嚴重的襲擊平民事件，在印度引發廣泛怒火，印度總理莫迪表示將追捕嫌犯「直到天涯海角」，策劃與執行襲擊的人「將受到超乎他們想像的懲罰」。

然而，印度沒點名任何組織犯下巴哈甘恐怖攻擊，真兇身分也仍然不明。印度警方則宣稱，其中二名攻擊者是巴基斯坦國民，印度指控巴方支持武裝分子，但巴國否認，表示與此案無關。

巴哈甘恐攻發生二周以來，印巴針鋒相對逐漸升高，相互驅逐外交官、暫停簽證與關閉邊界過境點。許多人早已預期情勢將升級為某種跨境打擊，就像2019年造成40名印度民兵死亡的普爾瓦馬事件後情況。

以印度教為主的印度和信奉伊斯蘭教的巴基斯坦，都宣稱擁有穆斯林占多數的克什米爾全境，但雙方1947年從英國獨立與分治以來，兩國僅治理部分克什米爾，也曾因此打過兩場戰爭。

印控克什米爾曾在1989發生一場反對印度統治的武裝叛亂，激進分子同樣鎖定了安全部隊和平民。2019年，印度廢除賦予克什米爾半自治地位的憲法第370條，引發當地大規模抗議，印度派兵實施宵禁與封鎖。情勢平息後，到訪遊客數量大幅成長，上月針對遊客的恐攻是克什米爾取消自治後首次重大攻擊案，讓印巴又陷入衝突。

雖然印巴2016年與2019年兩度類似衝突都沒有失控，但外界仍對局勢一旦惡化可能產生的局面保持警惕。各國都曾嘗試阻止局勢升級。

國務卿魯比歐上月底曾分別致電印度外交部長蘇杰生和巴基斯坦總理夏立夫表達支持印度對抗極端主義，也敦促巴國合作調查攻擊事件，共同尋求「負責任的解決方案」，但即使美國出面也無法阻止印巴動手。