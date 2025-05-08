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巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

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紐時：印度、巴基斯坦軍購競賽 反映美中較量

記者顏伶如／綜合報導
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中國海軍今年2月在阿拉伯海外，與巴國海軍舉行聯合海上軍演。(路透)
中國海軍今年2月在阿拉伯海外，與巴國海軍舉行聯合海上軍演。(路透)

紐約時報7日分析，印度巴基斯坦之間軍購競賽反映美國與中國的較量，西方國家對印度增加軍援的同時，中國則支持巴基斯坦，從此可見全球結盟版圖移動，印巴衝突可能升溫成為下一個導致國際關係緊張的爆發點。

上一次印度與巴基斯坦出現軍事緊張是在2019年，美方偵測到兩邊核武裝備都有動作，當時國務卿龐培歐(Mike Pompeo)半夜接到通知開始打電話扮演和事老，事件很快平息。相隔六年後，印度控制的克什米爾(Kashmir)4月底遭遇恐怖攻擊，讓印巴再度發生衝突，如今區域結盟已經出現變化，同樣擁有核武的印度、巴基斯坦及中國，關係微妙。

傳統以來屬於不結盟國家的印度，拋棄對美國的疑慮之後，以十億計數的手筆向美國與其他西方國家供應商採購軍武，大量減少向冷戰時期盟友俄羅斯購買較便宜的軍火。阿富汗戰爭結束後，巴基斯坦對美國而言戰略價值式微，不再添購美國推銷的軍事裝備，絕大多數軍事採購轉向中國。

這些軍事合作關係把大國政治博弈注入了南亞持續最久、最棘手的衝突當中。美國把印度培植成能夠制衡中國的夥伴，北京則對巴基斯坦加強投資與支援。

由於領土糾紛，印度與中國之間近幾年關係惡化，不時傳出兩邊軍隊發生衝突的消息。身為全球兩大強權的美國及中國，如今曾因川普總統對北京發動貿易戰，關係跌至谷底。

報導指出，南亞歷史經常出現軍事對抗，擁有武力的兩邊部隊經常誤判，衝突升級演變成失控的風險愈來愈高。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員狄利斯(Ashley Tellis)指出，美國儼然已成印度安全利益核心，中國則對巴基斯坦影響力與日俱增。

印度這次對巴基斯坦採取軍事行動，背後有美國做為強而有力靠山的勢態，是近幾年最明顯的一次。俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)迄今尚未出手，代表意義令人玩味。

曾經觀察2019年印巴衝突事件演變的美國官員說，人為判斷錯誤顯然可能讓狀況失控。

報導指出，美國官員現在擔心的是，印巴兩國極端民族主義(hyper-nationalism)同樣沸騰的情況下，戰備充足的兩邊軍隊在狹窄的空域走廊頻頻動作，彼此之間高度猜忌，即使出現最微小的疏失或抗命行動，都可能出現猜災難性的衝突升高。

全副武裝的印度空軍部隊，7日增援印度控制的喀什米爾地區。(美聯社)
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印度 巴基斯坦 俄羅斯

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