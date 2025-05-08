同擁核武印巴爆20年最嚴重交火 至少31死 川普稱「糟糕」

巴基斯坦的旁遮普省內Muridke一處村鎮7日遭到印軍攻擊，當地居民檢視斷墟。(美聯社)

同樣擁有核武的印度 與巴基斯坦 爆發20年來最嚴重交火，印度7日以飛彈攻擊巴基斯坦及巴基斯坦控制的克什米爾(Kashmir)，累計造成包括婦孺在內至少31人死亡，矢言以牙還牙的巴基斯坦則說已擊落五架印度戰機。川普總統說印巴緊張升溫「很糟糕」，呼籲停止暴力。

另有媒體報導目前死亡達38人，巴基斯坦當局表示，印度空襲並在邊境 開火造成26位平民喪命；印度方面則指巴國砲擊導致至少12人喪生。

印巴再次爆戰火的導火線啟因於，印度控制的克什米爾(Kashmir)4月22日發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷。隨後南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」(Lashkar-e-Taiba, LeT)旗下的「抵抗陣線」(The Resistance Front)隨後出面宣稱犯案。

英國BBC報導，根據印度安全單位的調查，恐攻犯嫌中至少三人為巴基斯坦人，因此印度祭出斷水、關閉邊境、取消簽證等措施，巴基斯坦則以關閉邊境、取消簽證、關閉領空等手段回擊。雙方衝突不停升高，終至以砲火相對，除空戰交火外，到8日印度發動最猛烈攻擊。

印度控制的喀什米爾地區的一位女童被巴軍砲火擊傷，7日躺在醫院療傷。(美聯社)

印度7日對派駐新德里的十多個外國使節團說：「如果巴基斯坦還手，印度將有動作。」路透報導，印方態度引起國際關切，擔心更大規模的軍事衝突恐將出現，南亞堪稱全世界情勢最危險、人口最多的核武敏感區。

印度國防部說，至少針對九個「恐怖分子策畫對印度發動攻擊」的據點發動空襲，兩座清真寺被飛彈擊中。印度防長辛格(Rajnath Singh)指出，透過縝密規畫策略，精準鎖定目標均已摧毀，「們展現謹慎態度，確保沒有任何平民人口受到影響」。

不過，伊斯蘭馬巴德指出，巴基斯坦境內六個遭受空襲的地點，沒有一處是軍事基地。

巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)發表聲明說要血債血還，但未透露細節。美聯社分析，印度與巴基斯坦彼此敵對卻都擁有核子武器，全面衝突恐將一觸即發，印巴雙方2019年一度瀕臨戰爭邊緣。

夏立夫稱讚巴基斯坦軍隊擊落五架印度戰機。他說，印度戰機是在發射飛彈之後就被擊中，當時飛機仍在印度領空。

印度控制的喀什米爾地的印度遊客上月22日遭到疑似巴國恐怖分子屠殺後，印度人憤慨，立即上街示威抗議。(美聯社)

美聯社報導，印度方面對於戰機遭擊落並未發表評論，但印度警方與目擊民眾指出，有三架戰機掉落在印度掌控地區的鄉村。

印度控制的克什米爾4月22日發生槍擊案，26名死者絕大多數都是印度觀光客。印度指控巴基斯坦在幕後策畫這次攻擊，但遭伊斯蘭馬巴德否認。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫(Khawaja Muhammad Asif)對巴國Geo News電視台表示，伊斯蘭馬巴德將對印度軍方目標發動回擊，但不會針對平民。

巴基斯坦國家安全委員會(National Security Committee)說，巴基斯坦基於自衛保留回擊權利，至於「時間、地點與方式則由巴國自行決定」。