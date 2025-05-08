冒出黑煙 教宗選舉首輪投票無結果

梵蒂岡西斯汀教堂(Sistine Chapel)的煙囪7日噴出黑煙，顯示133名紅衣主教尚未達成共識，選出新的教宗。(歐新社)

梵蒂岡 西斯汀教堂(Sistine Chapel)的煙囪7日晚上冒出了黑煙，這說明由133位樞機主教共同參與的樞機主教祕密會議，沒有在第一輪投票中選出新教宗 。他們已於當晚退場，8日將重返西斯汀教堂，上、下午各進行兩輪投票，直到選出已故教宗方濟各 (Pope Francis)的繼任者。

身穿紅色長袍的樞機主教們7日下午在拉丁聖歌、焚香和莊嚴氣氛中，展開這場充滿戲劇性儀式的教宗選舉祕密會議。數以千計的人群在聖彼得廣場透過巨大螢幕觀看過程；當教堂大門砰地關上、投票開始時，人們報以熱烈掌聲。大家等了好幾小時，看到螢幕上顯示的煙囪終於出現動靜，即使冒出的是濃濃黑煙，人們仍不住地歡呼。

這場樞機主教祕密會議是天主教2000年歷史以來主教地域分布最廣的一次。來自70個國家的樞機主教7日與外界隔絕，為阻止一切對外通訊，主教們交出手機，梵蒂岡周圍無線電波也被阻斷。

參與會議的133位樞機主教，有108位是由方濟各任命，其中包括蒙古、瑞典和東加等過去從未有過樞機主教的遙遠國度。

樞機主教選舉人數上限通常只有120名，但方濟各之前突破此上限，納入經濟實力通常較低的「全球南方」邊緣化國家年輕樞機主教選舉人；這場充滿神祕懸念的選舉會議，也因此平添更多不確定性。

第267任教宗需獲三分之二多數票(即89票)才能當選。許多樞機主教直到上周才見到面，表示需要更多時間相互了解。不少人對於多久才能選出新教宗存疑；梵蒂岡駐敘利亞大使、樞機主教澤納里(Mario Zenari)說：「再耐心一點，等等看。」

來自倫敦、在聖彼得廣場等待結果的27歲信徒卡普里 (Gabriel Capry) 表示，「我希望樞機主教選出一位統一教會的和平締造者」。

現年70歲的樞機主教帕羅林(Pietro Parolin)自2013年起擔任梵蒂岡國務卿，被認為是繼任教宗的熱門人選之一。