二戰終戰80年 俄示警新納粹正抬頭 促在全歐洲根除

在俄羅斯勝利日慶祝活動中，莫斯科國民經濟成就展覽會前有「勝利圓舞曲」表演。（美聯社）

俄羅斯 紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年閱兵式將於5月9日舉行。烏克蘭總統澤倫斯基 日前威脅稱，烏方無法對紀念日期間可能發生的事負責，揚言不會有安全保證；克里姆林宮發言人佩斯科夫5日就警告稱，新納粹 主義正在歐洲冒起，打擊它需要各國付出巨大努力，在整個歐洲根除。

美國政治新聞網站Politico引述烏克蘭國際文傳電訊社報導，澤倫斯基聲稱，「對於5月9日前往俄羅斯的所有領導人，烏方的立場很簡單：我們不能對俄羅斯領土上發生的事情負責。」澤倫斯基還表示，俄羅斯或會策畫包括縱火爆炸在內的挑釁行為並怪罪烏克蘭，「俄方為你們提供安全保證，我們不會給你們任何保證，我們不知道俄羅斯最近會做什麼。」

Politico另有報導稱，波蘭、法國、德國和英國等歐洲國家領導人，不會參加烏克蘭首都基輔舉行的勝利日慶祝活動。烏方將這一活動定義為俄羅斯衛國戰爭勝利紀念活動的替代品，報導稱，澤倫斯基呼籲歐盟官員出席活動，以向俄羅斯展示烏克蘭與歐洲盟友的外交力量。

被問及歐洲國家領導人不會出席基輔的紀念活動，是否代表歐洲對新納粹主義的態度有所轉變，佩斯科夫表示，「這不太可能成為轉折點，歐洲的新納粹主義明顯冒起，歐洲人明白這一點，許多歐洲人也理所當然擔憂這一點。」佩斯科夫稱，打擊納粹主義不能「一次過」，需要各國社會各層面持續不斷的努力。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫日前也表示，他擔憂歐洲新納粹主義冒起，「納粹主義不僅要在烏克蘭根除，還需要在整個歐洲根除。」

對於澤倫斯基似乎威脅參加俄羅斯衛國戰爭勝利紀念活動的外國官員，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指責稱，澤倫斯基的表態是烏方威脅在勝利日遊行期間發動恐襲，認為這是烏克蘭方面不願和平解決俄烏衝突的證據。

俄羅斯總統普亭早前宣布勝利日紀念活動期間停火3天，澤倫斯基則拒絕提議，要求持續30天的無條件停火。扎哈羅娃稱，烏方的要求是打擊真正尋求和平的努力，「烏方真正目標是利用西方，散播恐懼和殺戮，宣揚新納粹主義意識形態。」

此外，在第二次世界大戰結束即將屆滿80周年之際，最新民調顯示，許多美國與西歐民眾擔憂全球將在未來10年內再次爆發毀滅性的第三次世界大戰，其中俄羅斯被認為是最有可能引爆衝突的因素。

衛報報導，隨著歐洲即將紀念二戰勝利日（VE Day）80周年，YouGov所做的民調指出，民眾普遍認為二戰期間與戰前的歷史事件至今仍具重要意義，應繼續在學校中教育下一代。

在受訪的5個歐洲國家中（英國、法國、德國、義大利與西班牙），有41%至55%的受訪者表示，未來5到10年內再次爆發世界大戰的可能性「非常高」或「相當高」，美國亦有45%民眾持同樣看法。

多數受訪者（68%至76%）認為，若爆發新一場戰爭，極可能涉及核武；57%至73%甚至認為，第三次世界大戰的死亡人數將高於1939至1945年期間，有25%至44%更擔憂將導致全球多數人口死亡。

在「是否預期本國會捲入戰爭」這一題中，從義大利的66%到英國的89%都表示極可能參與，但認為本國軍隊有能力自衛的比例卻偏低，義大利僅16%，法國也只有44%。相對而言，71%的美國人對自家軍隊有信心。

至於潛在威脅來源，多達72%至82%的西歐受訪者認為俄羅斯是主要導火線，美國也有69%的民眾持此觀點，其次為伊斯蘭恐怖主義。不過，有不少歐洲人同時也擔憂美國本身帶來的威脅，西班牙（58%）、德國（55%）與法國（53%）的多數受訪者均認為，美歐關係緊張已對歐洲和平構成重大或中度威脅。