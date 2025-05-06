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除了減少汙染 立陶宛淘汰1、2歐分硬幣還有1主因

編譯中心╱綜合5日電
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立陶宛自5月起實施現金支付金額尾數調整制度，以現金支付的交易金額依尾數自動向上或向下調整至0或5歐分，尾數為1、2、6或7歐分將向下調整，而尾數為3、4、8或9歐分則向上調整；圖為立陶宛一間超市在收銀台前擺放立陶宛央行製作的文宣，幫助民眾了解金額尾數如何調整。（中央社）
立陶宛自5月起實施現金支付金額尾數調整制度，以現金支付的交易金額依尾數自動向上或向下調整至0或5歐分，尾數為1、2、6或7歐分將向下調整，而尾數為3、4、8或9歐分則向上調整；圖為立陶宛一間超市在收銀台前擺放立陶宛央行製作的文宣，幫助民眾了解金額尾數如何調整。（中央社）

為提升現金使用效率、減少對環境的衝擊，並降低民眾與商家的營運成本，立陶宛自5月起正式實施現金支付金額尾數調整制度，逐步淘汰1歐分(0.01歐元，約新台幣0.35元)與2歐分硬幣的使用。

央廣引述外電報導，根據新規定，以現金支付的交易金額將依尾數自動向上或向下調整至0或5歐分，尾數為1、2、6或7歐分將向下調整，而尾數為3、4、8或9歐分則向上調整。

例如把4.89歐元的帳單上調為4.90歐元；4.57歐元的交易額下調為4.55歐元。

非現金交易如電子支付、貨幣兌換或銀行存提款則不受此制度影響。1與2歐分硬幣仍具有法定貨幣地位，可繼續用於交易支付。

立陶宛國會於2024年3月正式通過這項法案，是繼芬蘭、荷蘭、義大利等七個歐元區國家後，第八個推行類似制度的國家。

立陶宛自2015年開始採用歐元，根據立陶宛央行資料，約有七成的1歐分和2歐分硬幣沒有流通回央行。

這些小面額硬幣大多僅被使用1次便遺失或被居民閒置於家中，導致每年損失價值約30萬歐元，累積至今超過250萬歐元的硬幣。

此外，製造這些硬幣的成本高於其面額，對國家財政形成額外負擔。

立陶宛央行也指出，繼續鑄造與處理這些硬幣不僅耗費資源，更增加金屬、塑膠與二氧化碳的排放，造成環境汙染。透過實施尾數調整制度，不僅可降低現金使用成本，也有助於減少汙染、提升支付便利性。

立陶宛央行表示，根據顯示，69%的立陶宛受訪者支持尾數調整制度，比去年增加了3個百分點，而29%的受訪者表示反對，其餘的人尚未決定。

立陶宛央行強調，是否停止流通這些硬幣將是歐盟層級的決定，目前尚未有相關決定。立陶宛實行的政策並非強制民眾放棄1與2歐分硬幣，而是為了逐步引導立陶宛社會轉向更永續與有效率的支付模式。

歐元硬幣共有八種：2歐元、1歐元、50歐分、20歐分、10歐分、5歐分、2歐分和...
歐元硬幣共有八種：2歐元、1歐元、50歐分、20歐分、10歐分、5歐分、2歐分和1歐分。立陶宛央行指出，大部分1歐分和2歐分多被民眾囤積在家中、車上或許願池裡，七成未流通回央行。5月起立陶宛實施現金支付金額尾數調整制度，以減少使用1、2歐分硬幣。(中央社)

立陶宛 央行 貨幣

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