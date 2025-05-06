阿聯學校推AI教育 從幼兒園開始 培養倫理意識
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阿拉伯聯合大公國當局宣布，將針對所有年齡層的學童開設人工智慧（AI）課程，這是該國維持技術領先地位的最新舉措。
中央社引述法新社報導，阿聯總理兼杜拜邦邦長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）表示，包括幼兒園在內的公立學校將自下個學年開始進行AI相關教學。
穆罕穆德親王4日在社群平台X發文：「我們的目標是讓孩子們從技術角度深入了解AI，同時培養他們對這項新技術的倫理意識。」
他還指出：「我們的責任是讓孩子們為與我們不同的時代、不同的條件做好準備。」
阿聯是全球最大石油出口國之一，該國正押注AI發展以協助實現經濟多元化，並擺脫對原油的依賴。
阿聯於2017年設立全球首個「人工智慧部」（AI ministry），並在首都阿布達比（Abu Dhabi）成立1所致力研發AI技術的大學。
今年2月，阿聯承諾投資300億至500億歐元(約342億至570億美元)，在法國建造大型AI資料中心。
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