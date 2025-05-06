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民調：南韓大選若三強鼎立 李在明支持率破46%領跑

編譯中心╱綜合5日電
南韓主要反對黨共同民主黨總統候選人李在明(中)，5日在首爾曹溪寺出席佛陀誕辰慶祝法會後，向在場人士致意。(美聯社)
南韓主要反對黨共同民主黨總統候選人李在明(中)，5日在首爾曹溪寺出席佛陀誕辰慶祝法會後，向在場人士致意。(美聯社)

南韓民調機構Realmeter在5日發布一項民調顯示，如果總統大選出現「三強鼎立」局面，共同民主黨前黨首、總統候選人李在明支持率超過46%，位居第一。

韓聯社報導，Realmeter在4月30日至5月2日針對南韓18歲以上共1509名選民，進行總統熱門人選支持率民調。民調假設，大選由李在明、國民力量黨總統候選人金文洙及改革新黨候選人李俊錫三人對決，李在明、金文洙和李俊錫支持率分別是46.6%、27.8%和7.5%。

民調進行期間，金文洙正式成為國民力量黨總統候選人，而李在明涉嫌違反「選舉法」一案終審判決發回重審。受此影響，李在明支持率和上次民調相比下滑4.3個百分點，金文洙則上升4.5個百分點。

如果是由李在明、無黨籍總統候選人韓悳洙及李俊錫三人對決，李在明、韓悳洙和李俊錫的支持率分別為46.5%、34.3%、5.9%。

在政黨支持率方面，共同民主黨支持率為42.1%，比上次民調下滑4.7個百分點；國民力量黨支持率為41.6%，比上次民調上升7個百分點。兩黨支援率差距時隔六周重返誤差範圍內。

另外，51.5%的受訪者支持實現政黨輪替，比上次民調下降5.3個百分點；42.8%支持由國民力量黨繼續執政，比上次民調上升5.1個百分點。兩者差距縮小至個位數。

本次民調抽樣誤差為正負2.5個百分點。

此外，金文洙和韓悳洙5日共同出席在首爾曹溪寺舉行的佛誕法會，雖韓悳洙提議盡早會晤，但金文洙響應不積極，引發雙方就聯手推選單一候選人步調不一致的猜測。

兩人在金文洙當選國民力量總統候選人之後首次會面，但圍繞聯手推選單一候選人一事似乎步調不一。金文洙方面堅持應由金文洙掌握主導權的立場。韓悳洙方面對保守陣營候選人聯手態度更為積極。韓悳洙競選班子一名負責人強調，志同道合的候選人盡早實現聯手並贏得大選最關鍵。

面對「金韓聯合」寸步難行的情況，國民力量內部要求在候選人登記截止日11日之前完成聯手的呼聲高漲。不管是誰成為保守陣營的唯一候選人，只有在11日之前完成聯手，國民力量才能被分到選號「2」，也可從黨層面為候選人競選總統提供協助。

民調 李在明 民主黨

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