戰火下報導 烏獨立媒體協會獲世界新聞媒體年會金筆獎

「世界新聞媒體年會」現場，學者與媒體探討科技平台對新聞的威脅與風險。(記者蕭白雪／攝影)

世界新聞媒體年會(World News Media Congress)今年在波蘭克拉科夫(Krakow)舉行，象徵新聞自由的「金筆獎」(Golden Pen)頒給「烏克蘭 獨立媒體協會」(The Independent Press of Ukraine) ，表彰近幾年來在俄烏戰火下，烏克蘭當地記者持續不懈地為世人報導戰爭訊息，在對抗假訊息的同時，也提供當地居民重要資訊。

今年年會討論最多的議題則是AI 對新聞出版業的影響，連續三天的會議有來自各國媒體業者，討論各國關於AI在新聞出版業上的運用策略與挑戰，包括AI在媒體運用上的歐盟 法令規範等。

金筆獎是世界新聞媒體年會每年表彰對新聞自由奮戰且有貢獻者，世界編輯人論壇主席瑪莎‧拉莫斯 (Martha Ramos) 在今年的世界新聞媒體年會自由金筆獎頒獎典禮上，將金筆獎頒給烏克蘭獨立媒體。

拉莫斯說，為新聞業提供資金並保持公共利益報導可及性的經濟模式，正面臨前所未有的壓力。應對新技術，並在受眾轉移注意力之前找到接觸他們的方法，是每一位媒體領導者都十分關注的問題。

代表烏克蘭媒體領取2025年自由金筆獎的是當地出版商協會(AIRPPU)執行長奧克薩娜·布羅夫科(Oksana Brovko)及烏克蘭媒體商業協會(UMBA)主席Oleksii Pogorelov。

布羅夫科代表致詞時表示，「我們寫作，不是因為我們勇敢。我們寫作，是因為沉默不是一種選擇。」她說，「安全，是最大的挑戰」。隨著戰爭持續，烏克蘭地方及區域媒體成為重要資源，不僅報導最新攻擊或傷亡數字，還提供居民實用資訊，包括幫助居民尋找逃生「綠色通道」。

她說，在烏克蘭，新聞業角色不限於報導前線戰況或人民遭受的苦難，也不僅是記錄犯罪和調查腐敗，獨立的媒體承擔了一項極其重要的工作，那就是將社區居民、地方當局和企業人士聚集在一起，以解決因戰爭而日益嚴峻的各種迫切問題。

除此，川普政府突改變政策，停止資助獨立媒體，這也帶來了另一層問題。