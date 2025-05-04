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川普亂流 牽動全球選舉風向 選民偏好穩定政局

編譯陳律安／綜合外電
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在總理黃循財領軍下，人民行動黨在國會大選大獲全勝。（路透）
在總理黃循財領軍下，人民行動黨在國會大選大獲全勝。（路透）

澳洲執政黨在國會大選勝出後，新加坡人民行動黨也在國會選舉大獲全勝，多數席次優勢擴大，反映在美國總統川普的外交與貿易政策亂局下，選民偏好穩定，凸顯「川普效應」正擴及國際政壇。

新加坡國會大選結果4日凌晨出爐，在總理黃循財首次領軍下，人民行動黨在97席的國會奪下87席，得票率65.57%，比2020年大選提高4.33個百分點，並將在野黨勢力限制在十席。黃循財及其團隊警告，對仰賴貿易的新加坡來說，此時若讓在野黨席次增加，可能升高不穩定性。

新加坡管理大學副教授陳尤金（音譯）表示，如此亮麗的選戰結果，足以確保人民行動黨在未來十年繼續掌舵。

這個結果也顯示黃循財擴大社福、對抗高漲生活成本的政策，獲得新加坡選民的廣大支持，如今他可以專注於對抗經濟逆風。

星國當局3月調降今年經濟成長率預估至0%-2%，低於原先預期的1%-3%，黃循財更示警不排除衰退的可能性。

彭博經濟學家指出，人民行動黨強勢勝選，降低了當前經商環境的不確定性，有助支撐投資。星國企業也鬆一口氣，因為若在野黨表現超乎預期，業者可能面臨更高的稅負，聘僱移工也可能受限。

顧問業者BowerGroupAsia執行董事廖納迪雅（音譯）表示，對企業來說，這意味經濟政策的前景更明確、更具延續性。她說，在地緣政治緊張情勢升溫之際，企業在近期內將獲得更穩定的監管環境，有助於投資規劃與營運穩定。

此外，隨著重要官員繼續執掌，黃循財政府將更有信心與美國進行貿易談判。

星國選舉結果也與近來的澳洲與加拿大選戰相呼應，因為澳、加選民同樣選擇讓執政黨繼續掌政。

上周稍早，執政黨自由黨贏得第四個任期，上演加國現代政治史上最亮眼的逆轉勝，加拿大選民支持財金資歷雄厚的現任總理卡尼，對被視為「川普翻版」的保守黨候選人博勵治敬而遠之。

澳洲總理艾班尼斯3日也在大選中順利連任，他領導的工黨在150席的國會中擴大多數優勢。

新加坡 澳洲 川普

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