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羅馬尼亞大選開始投票 極右挺川普候選人能否勝出受矚

中央社／布加勒斯特4日綜合外電報導
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羅馬尼亞總統候選人西米昂。（路透）
羅馬尼亞總統候選人西米昂。（路透）

羅馬尼亞今天舉行第一輪總統選舉，有可能看到極右的疑歐派候選人西米昂（George Simion）出線， 是「川普式」民族主義能否在歐洲聯盟崛起的試金石。

路透報導，38歲的西米昂反對軍事援助鄰國烏克蘭、重砲批評歐盟領導階層，還說自己贊同美國總統川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動。

羅馬尼亞五個月前就曾試圖舉行大選，但當時極右派的喬吉斯古（Calin Georgescu）疑似在俄羅斯干預下爆冷勝出，後來法院裁定首輪投票無效，須重新舉行。喬吉斯古被禁止再度參選下，接班的西米昂抓準民眾怨氣，民調聲望居高不下。

今天投票時間從上午7時（美東時間4日0時）持續至晚間9時（美東時間4日下午2時），選後旋即公布出口民調。海外的羅馬尼亞選民已於2日開始投票，而西米昂在海外選民中頗受歡迎。這次的初期投票率，是去年11月作廢的第一輪投票的2倍多。

西米昂支持度約在30%上下，雖大幅領先競爭對手，卻未達本月18日毋須舉行第二輪決選所需的50%門檻。

政治分析家團隊表示，在羅馬尼亞鄰國烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的此時，西米昂若拿下最後勝利，恐導致羅國孤立、削弱私人投資，並破壞北大西洋公約組織（NATO）東翼的穩定。

西米昂的主要對手為兩位中間派人士：65歲的安托內斯古（Crin Antonescu）和55歲的達恩（Nicusor Dan）。前者是獲目前親西方政府三黨支持的前議員；後者則是打著貪腐旗幟，以獨立身分參選的現任布加勒斯特（Bucharest）市長。

安托內斯古和達恩均採親歐盟、親北約和挺烏立場。而前總理彭塔（Victor Ponta）政治立場從左派轉為保守民族主義，民調雖排第四，但仍可能以黑馬之姿竄出。

投票 民調 烏克蘭

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