西葡停電追兇 疑太陽能出包 5分鐘內電量驟減5成

紐時指出，西班牙與葡萄牙號稱是歐洲再生能源轉型成功範例，卻特別容易受到停電影響。（路透）

英國倫敦一處變電站日前突發火警，即使未影響當地供電，仍引發居民擔憂，尤其剛經歷完「伊比利大停電」的歐洲，對能源系統穩定性的疑慮再度升高。西班牙與葡萄牙於28日發生長達18小時的大規模斷電，暴露出即使是再生能源轉型的成功典範，也可能面臨電網脆弱的新挑戰。

雖然西班牙首相桑切斯認為，這次停電與西班牙的綠電政策無關；不過能源智庫專家認為，西班牙太過依賴太陽能供電，加上當地太陽能在停電前，供電量曾在5分鐘內減少5成，被認為是停電主因。

根據英國能源智庫Ember數據，西班牙時間當日下午12時半至12時35分之間，太陽能發電量在短短5分鐘內從超過18吉瓦驟降至5吉瓦，當時太陽能佔全國近六成供電量，這突如其來的下降被認為是導致電網失穩、全面停電的關鍵。

能源分析師指出，當前再生能源占比提高，雖減少了對化石燃料的依賴，也壓低了電價，但相對地也削弱了電網對干擾的耐受度。與燃氣與核能等傳統電力不同，太陽能與風力缺乏「旋轉慣性」，難以在波動發生時即時穩定電網。

顧問公司睿咨得能源分析師拉姆達斯警告，此次西葡大停電是一記明確的警訊，顯示未來類似的電網故障可能帶來更嚴重的後果。而研究機構歐亞集團則指出，這場事件可能讓歐洲重新評估是否需要保留部分傳統電力作為綠能 備援，並引述德國 已計畫新建天然氣 發電廠以應對未來需求波動。