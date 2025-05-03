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西葡停電追兇 疑太陽能出包 5分鐘內電量驟減5成

編譯中心／綜合2日電
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紐時指出，西班牙與葡萄牙號稱是歐洲再生能源轉型成功範例，卻特別容易受到停電影響。（路透）
紐時指出，西班牙與葡萄牙號稱是歐洲再生能源轉型成功範例，卻特別容易受到停電影響。（路透）

英國倫敦一處變電站日前突發火警，即使未影響當地供電，仍引發居民擔憂，尤其剛經歷完「伊比利大停電」的歐洲，對能源系統穩定性的疑慮再度升高。西班牙與葡萄牙於28日發生長達18小時的大規模斷電，暴露出即使是再生能源轉型的成功典範，也可能面臨電網脆弱的新挑戰。

雖然西班牙首相桑切斯認為，這次停電與西班牙的綠電政策無關；不過能源智庫專家認為，西班牙太過依賴太陽能供電，加上當地太陽能在停電前，供電量曾在5分鐘內減少5成，被認為是停電主因。

根據英國能源智庫Ember數據，西班牙時間當日下午12時半至12時35分之間，太陽能發電量在短短5分鐘內從超過18吉瓦驟降至5吉瓦，當時太陽能佔全國近六成供電量，這突如其來的下降被認為是導致電網失穩、全面停電的關鍵。

能源分析師指出，當前再生能源占比提高，雖減少了對化石燃料的依賴，也壓低了電價，但相對地也削弱了電網對干擾的耐受度。與燃氣與核能等傳統電力不同，太陽能與風力缺乏「旋轉慣性」，難以在波動發生時即時穩定電網。

顧問公司睿咨得能源分析師拉姆達斯警告，此次西葡大停電是一記明確的警訊，顯示未來類似的電網故障可能帶來更嚴重的後果。而研究機構歐亞集團則指出，這場事件可能讓歐洲重新評估是否需要保留部分傳統電力作為綠能備援，並引述德國已計畫新建天然氣發電廠以應對未來需求波動。

綠能 德國 天然氣

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