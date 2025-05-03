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韓惪洙選南韓總統 承諾修憲縮短任期 新任代理總統表態

編譯張佑生／綜合2日電
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無黨籍的南韓前代理總統兼國務總理韓惪洙，2日在國會大廈宣布參選總統。（歐新社）
無黨籍的南韓前代理總統兼國務總理韓惪洙，2日在國會大廈宣布參選總統。（歐新社）

韓聯社2日報導，無黨籍的南韓前代理總統兼國務總理韓惪洙當天宣布參選總統，加速保守派內部「反（共同民主黨總統候選人）李在明大聯盟」的形成。

國民力量黨領導高層計畫在總統參選人登記截止日前完成整合，以及早展開選戰活動。一位黨內核心人士說，「登記結束後，活動將立即展開；選民需明確知道我們的候選人是誰」。

國民力量黨3日將決定金文洙（前雇傭勞動部長）或韓東勳（前黨魁），誰將成為黨籍總統候選人。但兩人對於與韓惪洙的整合以及保守派大聯盟的範圍和方式存在分歧。

韓惪洙在國會宣布參選後說，「只要支持修憲，我願與任何人合作，努力實現整合」。其三大政見為立刻修改已38年未修改的憲法、解決韓美貿易問題，還有創造「國民統合、與弱勢站在一起的社會」。

隨著國民力量黨加快大聯盟的討論，「改革新黨」總統候選人、國民力量黨前黨魁李俊錫的動向也備受關注。他強調將參選到底，對整合持保留態度。然而對國民力量黨而言，李俊錫可能是吸引年輕選民和中間選民的關鍵人物，能彌補金文洙、韓東勳甚至韓惪洙的不足。

另外，首爾高等法院2日表示，當天上午接到大法院（最高法院）發回的李在明涉嫌違反公職選舉法案件相關訴訟檔案，正式啟動該案的重審程序。這距大法院判決將本案發回重審僅過一天。不過外界咸認為，由於整個程序通常需時1個多月，預料判決很難在總統大選投票日（6月3日）前出爐。

另據路透報導，南韓代理總統李周浩(Lee Ju-ho)表示，他將確保政府運作穩定、以及大選公平進行。

南韓代理總統李周浩(Lee Ju-ho) 表示，他將確保政府運作穩定、以及6月3...
南韓代理總統李周浩(Lee Ju-ho) 表示，他將確保政府運作穩定、以及6月3日的總統大選公平進行。（取材自維基百科）

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