「世界新聞自由指數」挪威奪冠 美排57川普第2任期造成

4月29日在法國巴黎舉行的2025年世界新聞自由指數發布會上，非政府組織無國界記者組織總部展示了一張顯示2025年新聞自由狀況的世界地圖。（歐新社）。

5月3日是世界新聞自由日，無國界記者組織(RSF)在2日發布了2025年度「世界新聞自由指數」(World Press Freedom Index)排名，由挪威奪冠。美國則排名57，報告指出，美國總統川普(Donald Trump)的第二任期已經帶來讓人不安的新聞自由惡化情況。

根據這項報告，前10名分別是挪威、愛沙尼亞、荷蘭、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、葡萄牙、瑞士和捷克。台灣由去年的第27名上升至第24名，在亞太地區排名第二，位於排名16的紐西蘭之後，在東亞則排名第一；至於中國在180個國家和地區中排名倒數第三，從第172名滑落到178；香港 情況同樣堪憂，較去年滑落5名，排名140。

這份報告將中國形容為「世界最大的記者監獄」，中共政權在世界各地「壓制新聞業和知情權」。媒體遭到政權完全掌控，中國環球電視網（CGTN）等官媒還將國家政治宣傳散布到世界各地。

報告表示，在中國國家主席習近平的領導下，自由獲取資訊已成為一種犯罪，而提供資訊則是更大的違法行為。

報告指出，台灣政治兩極化，且特別容易受中國的假訊息攻擊。

根據這項報告，「世界新聞自由指數」排名最低的10個國家、從第171至180名別是俄羅斯 、尼加拉瓜、越南 、土庫曼、阿富汗、伊朗、敘利亞、中國、北韓和厄利垂亞。

「世界新聞自由指數」為RSF以安全、社會、法律、政治、經濟為5大指標進行評分，連續23年追蹤新聞自由情況。

另外，由全球媒體聯合成立的「一個自由媒體聯盟」(One Free Press Coalition)，同日發布年度的「十大最緊迫」名單(10 Most Urgent)，期盼世人關注那些因為試圖報導真相而遭監禁的媒體記者。其中包括香港壹傳媒集團創辦人黎智英、八旗文化總編輯富察(李延賀)，還有洛西克是自由歐洲電台／自由電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)的獨立記者等人。

根據保護記者委員會的資料，全球截至2024年底共有361名記者遭到監禁，超過2023年的320人。

遭到俄羅斯監禁的美國記者格什科維奇(Evan Gershkovich)和庫瑪謝瓦(Alsu Kurmasheva)，在2024年5月被列入「十大最緊迫」名單後，已在去年8月獲釋。在成功推動他們重獲自由後，「一個自由媒體聯盟」也再度大聲疾呼國際社會，關注這份名單中遭到迫害的新聞人士。