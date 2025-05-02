北韓、俄羅斯宣布建首條跨境公路 預計蓋1年半…有3目的

烏克蘭總統澤倫斯基本週也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備。(美聯社)

北韓 和俄羅斯宣布，已開始興建兩國間第一條跨境公路，並稱在兩國邊境河流上興建的橋梁是重大進展，將進一步擴大兩國間蓬勃發展的關係。另外，因應俄羅斯武力威脅，波蘭將與北約盟國大規模軍演。

據美聯社、俄羅斯塔斯社（TASS）綜合報導，這座橋梁將有一公里長，預計耗時一年半興建。北韓官媒朝中社（KCDA）表示，這座橋梁將擴大兩國民眾跨境來往、觀光業發展和商品流通。

北韓和俄國 關係和交流計畫近年來蓬勃發展，北韓還提供彈藥和軍隊，支援俄國在烏克蘭的戰爭。

北韓緩慢鬆綁疫情管制，自去年2月起一直在接待俄國遊客，但中國團體遊客的數量仍停滯。中國團體遊客疫情前占北韓觀光客總數的90%。

在2023年，北韓約97%對外貿易是與中國進行，僅1.2%是與俄國進行。南韓統一部指出，目前北韓和中國間漫長又管理鬆懈的邊境，至少有17條正在運行的公路和鐵路。

北韓和俄國間已有一座鐵路橋梁以及航空連接。 兩國去年6月同意在流經北韓與中俄間邊境的圖們江上興建一座可讓汽車通過的橋梁。

北韓和俄國官媒指出，兩國官員1日在其邊境城市舉行橋梁動工儀式，北韓總理朴泰成和俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）都透過視訊出席。

朝中社報導，朴泰成表示，這座橋梁的興建將被銘記為雙邊關係「歷史性的紀念碑」。

塔斯社指出，米舒斯京表示，「這是俄朝關係間的重大里程碑」。他說：「我們正為兩國更緊密合作奠定可靠的基礎，打造一條通往開放且有成果的對話的道路。」

另據中央社報導，波蘭國防部宣布，將聯合北大西洋公約組織盟國在波蘭境內舉行大規模軍事演習，以因應俄羅斯與白俄羅斯 預定9月在波蘭邊境附近舉行的「Zapad 2025」聯合演習。波方強調，此為適當且必要的防禦回應，以強化區域安全與威懾力。

波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）4月28日接受RMF廣播公司訪問時指出，波蘭將「以恰當方式」作出回應，並與北約盟軍一同在波蘭境內啟動大規模演訓。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備，「這次會發生在哪裡？我不知道，是烏克蘭？立陶宛？還是波蘭？願上帝保佑，但我們都必須準備好。」

「Zapad」（意為「西部」）是俄羅斯每四年舉行一次的大型軍演。2021年演習規模達20萬人，事後被外界認為是俄羅斯為隔年全面入侵烏克蘭所做的準備之一。今年演習將於白俄羅斯境內舉行，演練內容將涵蓋快速反應部隊調度、情報作業與後勤支援。