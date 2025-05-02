我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁荒誕

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

北韓、俄羅斯宣布建首條跨境公路 預計蓋1年半…有3目的

編譯中心／綜合1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基本週也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基本週也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備。(美聯社)

北韓和俄羅斯宣布，已開始興建兩國間第一條跨境公路，並稱在兩國邊境河流上興建的橋梁是重大進展，將進一步擴大兩國間蓬勃發展的關係。另外，因應俄羅斯武力威脅，波蘭將與北約盟國大規模軍演。

據美聯社、俄羅斯塔斯社（TASS）綜合報導，這座橋梁將有一公里長，預計耗時一年半興建。北韓官媒朝中社（KCDA）表示，這座橋梁將擴大兩國民眾跨境來往、觀光業發展和商品流通。

北韓和俄國關係和交流計畫近年來蓬勃發展，北韓還提供彈藥和軍隊，支援俄國在烏克蘭的戰爭。

北韓緩慢鬆綁疫情管制，自去年2月起一直在接待俄國遊客，但中國團體遊客的數量仍停滯。中國團體遊客疫情前占北韓觀光客總數的90%。

在2023年，北韓約97%對外貿易是與中國進行，僅1.2%是與俄國進行。南韓統一部指出，目前北韓和中國間漫長又管理鬆懈的邊境，至少有17條正在運行的公路和鐵路。

北韓和俄國間已有一座鐵路橋梁以及航空連接。 兩國去年6月同意在流經北韓與中俄間邊境的圖們江上興建一座可讓汽車通過的橋梁。

北韓和俄國官媒指出，兩國官員1日在其邊境城市舉行橋梁動工儀式，北韓總理朴泰成和俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）都透過視訊出席。

朝中社報導，朴泰成表示，這座橋梁的興建將被銘記為雙邊關係「歷史性的紀念碑」。

塔斯社指出，米舒斯京表示，「這是俄朝關係間的重大里程碑」。他說：「我們正為兩國更緊密合作奠定可靠的基礎，打造一條通往開放且有成果的對話的道路。」

另據中央社報導，波蘭國防部宣布，將聯合北大西洋公約組織盟國在波蘭境內舉行大規模軍事演習，以因應俄羅斯與白俄羅斯預定9月在波蘭邊境附近舉行的「Zapad 2025」聯合演習。波方強調，此為適當且必要的防禦回應，以強化區域安全與威懾力。

波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）4月28日接受RMF廣播公司訪問時指出，波蘭將「以恰當方式」作出回應，並與北約盟軍一同在波蘭境內啟動大規模演訓。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備，「這次會發生在哪裡？我不知道，是烏克蘭？立陶宛？還是波蘭？願上帝保佑，但我們都必須準備好。」

「Zapad」（意為「西部」）是俄羅斯每四年舉行一次的大型軍演。2021年演習規模達20萬人，事後被外界認為是俄羅斯為隔年全面入侵烏克蘭所做的準備之一。今年演習將於白俄羅斯境內舉行，演練內容將涵蓋快速反應部隊調度、情報作業與後勤支援。

靠近中俄邊境的北韓城市羅津1日舉行北韓和俄羅斯跨境橋梁動工儀式。(美聯社)
靠近中俄邊境的北韓城市羅津1日舉行北韓和俄羅斯跨境橋梁動工儀式。(美聯社)

北韓 白俄羅斯 俄國

上一則

韓大選剩1月 李在明無罪判決遭撤重審 韓悳洙想選總統？

延伸閱讀

北韓和俄羅斯開始興建首條跨境公路 2國關係重大里程碑

北韓和俄羅斯開始興建首條跨境公路 2國關係重大里程碑
因應俄羅斯武力威脅 波蘭將與北約盟國大規模軍演

因應俄羅斯武力威脅 波蘭將與北約盟國大規模軍演
南韓國情院：俄烏前線北韓士兵死傷4700多人

南韓國情院：俄烏前線北韓士兵死傷4700多人
北韓最新驅逐艦首試武器系統 金正恩下令配備核武

北韓最新驅逐艦首試武器系統 金正恩下令配備核武

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

臨近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元