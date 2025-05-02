韓大選剩1月 李在明無罪判決遭撤重審 韓悳洙想選總統？

南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

距離南韓 6月3日大選只剩1個月，南韓最高法院5月1日對共同民主黨總統候選人李在明 涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。另外，韓悳洙1日才請辭代理總統參選總統，本應接任代理總統的財長崔相穆也遞辭呈，由教育部長代理總統。而前總統尹錫悅 戒嚴涉濫用職權，南韓檢方追加起訴。

據韓聯社等韓媒報導，李在明原在一審中被判有罪，後於二審獲判無罪。檢方不服二審判決，向最高法院提出上訴。最高法院此次裁定意味案件將重新審理，讓選情出現變數。

韓國時報指出，這項裁決不代表李在明立即喪失6月3日總統大選的參選資格，因為重審通常需要幾個月，不太可能在大選日前宣判。但發回重審勢必再度引發李在明是否適合作為候選人的政治爭論。

韓聯社報導，12名大法官中有10人認為李在明有罪，兩人反對。最高法院認為，李在明曾表示他和牽涉大莊洞地產弊案關鍵人物、已故城南城市開發公社開發處第一處長金文起打高球照片是造假，堅稱不認識金文起等說法，都算公布虛假訊息，二審的認定不當。

最高法院快速審理此案，收到上訴後僅34天就宣判，也引發爭論。批評者指司法政治化干預總統大選，其他人則認為，鑒於大選投票在即，法院更有必要加速審理。

根據南韓法律，若最終被判處徒刑，李在明將在未來五年喪失參選公職資格。

執政黨國民力量黨要求李在明退選，在野黨共同民主黨則力挺李在明。李在明表示判決與他預料不同，但法律也屬於國民共識，民意最重要，政治終究是由國民做主，他將順從民意。

南韓4家機構1日聯合發布大選民調顯示，李在明支持度42%，排名第二的代理總統韓悳洙13%，其他可能人選都只有個位數。

南韓代理總統總統韓悳洙1日宣布請辭。他當天在與安全相關部會首長在首爾政府綜合大樓會面。（歐新社）

韓悳洙1日宣布請辭代理總統，將於2日在國會正式宣布競選總統。一般認為，國民力量黨為首的保守派陣營將迅速推舉單一候選人，與李在明一搏。

韓聯社指出，韓悳洙在談話中表示，將承擔更多責任，「為了克服我們所面臨的危機，我最終決定辭職，以做好我能做、該做的事。我估計有很多人認為，大韓民國正值轉折關頭，國家將走向協同治理，還是到達崩潰邊緣，取決於我們的選擇」。

韓悳洙請辭後，本應接任代理總統的財政部長崔相穆也因遭國會提案彈劾請辭獲准，總統職務將由教育部長李周浩代理。

韓聯社報導，南韓檢方依涉嫌濫用職權罪起訴前總統尹錫悅。韓聯社引述南韓檢察廳說法報導，檢方提起了不拘留起訴。