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IOM：過去10年7.2萬移民死亡或失蹤 去年8938人喪命創高

編譯中心／綜合29日電
根據國際移民組織(IOM)的數據，去年移民死亡人數創下歷史新高，至少有8938人在移民途中死亡。(取材自國際移民組織)
根據國際移民組織(IOM)的數據，去年移民死亡人數創下歷史新高，至少有8938人在移民途中死亡。(取材自國際移民組織)

聯合國29日表示，過去10年來，全球各地的移民路線上，已發生超過7萬2000起死亡和失蹤事件，其中大多數事件都發生在受危機衝擊的國家；根據國際移民組織(IOM)的數據，去年移民死亡人數創下歷史新高，至少有8938人在移民途中死亡。

央廣報導，國際移民組織負責人波普(Amy Pope)在一份聲明中表示：「這些數字正悲慘地提醒我們，當不安全、缺乏機會，以及其他壓力迫使人們在國內沒有安全或是可靠的選擇時，他們就會冒著生命危險尋找有一線生機的地方。」

國際移民組織的報告發現，自2014年以來，全球記錄的所有移民死亡和失蹤事件中，將近四分之三發生在人們逃離不安全、衝突、災難和其他人道危機的時候。

據報導，國際移民組織的「失蹤移民報告」(Missing Migrants Report)指出，四分之一的失蹤移民「來自受到人道危機影響的國家，全球移民路線上有數千名阿富汗人、洛興雅人(Rohingya)和敘利亞人死亡」。

報告指出，在聯合國已制定危機應對計畫或是人道應對計畫的全球40個國家中，有超過5萬2,000人在試圖逃離這些國家時喪生。

波普呼籲國際社會投資，以「在社區內創造穩定和機會，讓移民成為一種選擇，而不是一種被迫的事情」。

國際移民組織表示，地中海中部地區仍然是世界上最致命的移民路線，過去10年有近2萬5,000人在海上失蹤。

報導指出，其中有超過1萬2000人在離開飽受戰爭蹂躪的利比亞後，在海上失蹤，另有無數人在穿越撒哈拉沙漠時失蹤。

過去10年，已有超過5000人在試圖逃離飽受危機肆虐的阿富汗時喪生，其中許多人是在2021年神學士(Taliban)重新掌權後，逃離阿富汗時喪生。

在這段期間，緬甸受迫害的洛興雅少數民族有3100多人死亡，其中許多人死於海難或是跨境進入孟加拉時喪生。

國際移民組織失蹤移民計畫協調員，同時也是「失蹤移民報告」作者的布萊克(Julia Black)警告說：「移民經常遭到忽視。」她在聲明中表示：「由於數據缺口—特別是戰區和災區的數據，真實的死亡人數可能遠高於我們記錄的數字。」

移民 阿富汗 聯合國

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