我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

西班牙大停電 馬德里街頭開末日派對 畫畫、玩桌遊…

編譯中心／綜合29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙28日發生史上最嚴重大停電，許多人受困火車和電梯中驚恐，但也有樂天民眾在奧拉維德廣場開起露天派對，野餐小酌，有東歐來的遊客高聲喊說：「西班牙的世界末日好讚！」（中央社）
西班牙28日發生史上最嚴重大停電，許多人受困火車和電梯中驚恐，但也有樂天民眾在奧拉維德廣場開起露天派對，野餐小酌，有東歐來的遊客高聲喊說：「西班牙的世界末日好讚！」（中央社）

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，交通、通訊、網路全面癱瘓，商業活動喊停，超市搶購一空，馬德里街頭宛如末日電影，但有樂天民眾開起露天派對，令國外遊客嘖嘖稱奇。

西班牙「國家報」報導，西班牙28日發生的大規模停電，當時該報記者剛好在馬德里的捷運站月台等車，突然間電燈全滅、緊急照明亮起，只好出站走路回家。回家路上，紅綠燈全部熄滅，交通警察已出動，在遊客如織、車水馬龍的格蘭大道（Gran Víá）指揮交通，街上滿是行人。沿路經過的餐廳和店家裡頭一片漆黑，肉鋪和糕餅店的展示櫃上空無一物，只剩服務人員站在門口發呆。

有位服飾店老闆娘從店裡探出頭苦笑說：「這好像殭屍電影中的世界末日場景」，搭配街頭因為清潔隊員剛結束罷工、尚未清運完畢的垃圾山，馬德里宛如一座末日之城。

有路人討論著：「這是川普、還是普亭的計謀？」

根據廣播，除了馬德里捷運喊停、只剩下公車運行外，全國交通首當其衝，班機大亂、火車停駛，許多民眾回不了家。電台不斷向聽眾宣導，高速公路塞車嚴重，請駕駛人盡量不要上路。

金融與商業活動幾乎全面喊停，由於刷卡機不能運作，雜貨店和酒吧只收現金。唯一生意強強滾的是備有緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市（Mercadona），店裡店外都是人山人海，水、麵包、罐頭被搶購一空，結帳人潮回堵到貨架空間。

既然沒電也沒網路，不能工作也無法上課，樂天的馬德里人索性再度發揮他們的幽默感，在街頭和廣場開起露天派對，形成一股「反差奇景」。

奧拉維德廣場上（Plaza de Olavide）聚集了比平時多上數倍的人潮，當地民眾和外國遊客都在廣場上席地野餐，偷偷享受平時在馬德里不合法的「戶外群聚飲酒活動」（Botellón），許多人就著日光閱讀、有人畫畫、有人玩賓果、也有三五好友玩桌遊。

這場露天派對越晚越嗨，有人放音樂跳舞、陌生人搭肩成為人龍在廣場上穿梭，把大停電玩成一場「音樂祭」，有東歐來的遊客高聲喊說：「西班牙的世界末日好讚。」

13歲的小弟李昂（León）生意頭腦動得快，在廣場賣起冰涼的檸檬水，一杯50分歐元（約0.56美元）。他對中央社表示，既然在學校和在家都沒事做，這裡人潮這麼多，「那就來賺點零用錢」，一旁的太太聽了直稱他未來絕對是個創業家。

晚上9時30分左右，記者的住家社區陸續復電，街坊鄰居歡聲雷動。

直到此刻，西班牙政府僅指出停電是因西班牙和法國間輸電網路連結中斷所造成，但尚未釐清與說明主要原因，全國各行各業與運輸系統都還需要時間從全面癱瘓中恢復正常運作，經濟損失也尚待評估。

西班牙和葡萄牙28日爆發大規模停電，葡萄牙總理指責鄰國，表示他的政府尚未知道停電的具體原因，但「並非源自葡萄牙」，而且「一切跡象」表明問題起源於西班牙。儘管兩國主要城市晚間逐步復電，但礙於停電範圍廣泛，兩國也因此宣布進入緊急狀態。

西班牙當局已開始調查事故原因，司法機關也對這起突發性大停電是否涉及關鍵基礎設施遭蓄意破壞啟動調查。歐洲電力產業協會秘書長魯比說，停電原因可能要耗時數周甚至數月分析才能確定。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，政府已經成立一個委員會，針對這起大停電事件展開調查，且不排除任何可能性。

社群媒體上流傳一則訊息稱這次大停電與罕見的大氣事件有關，葡萄牙電網營運商REN否認該公司發布這條消息。

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，馬德里市中心奧拉維德廣場上人潮洶湧，13歲的小...
西班牙28日發生史上最嚴重大停電，馬德里市中心奧拉維德廣場上人潮洶湧，13歲的小弟李昂頭腦動得快，趁機來廣場賣冰涼檸檬水「賺點零用錢」。（中央社）
西班牙和葡萄牙在28日大停電後逐步復電。圖為里斯本街區。(美聯社)
西班牙和葡萄牙在28日大停電後逐步復電。圖為里斯本街區。(美聯社)
西班牙28日發生史上最嚴重大停電，商店只收現金。唯一生意強強滾的是配備緊急發電機...
西班牙28日發生史上最嚴重大停電，商店只收現金。唯一生意強強滾的是配備緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市，店裡店外都人山人海，圖中的麵包貨架已被搶購一空。（中央社）

社群媒體 普亭 川普

上一則

加國大選／最大夥伴成最大威脅 卡尼新使命：與川普徹底決裂

下一則

西葡大停電原因仍不明 電網故障常見因素分析

延伸閱讀

大停電是否涉蓄意破壞 西班牙展開調查

大停電是否涉蓄意破壞 西班牙展開調查
西葡大停電 格陵蘭局部電信服務、摩洛哥網路中斷

西葡大停電 格陵蘭局部電信服務、摩洛哥網路中斷
西葡大停電 全面恢復供電為什麼困難又耗時？

西葡大停電 全面恢復供電為什麼困難又耗時？
葡萄牙控西班牙害大停電 兩國宣布緊急狀態

葡萄牙控西班牙害大停電 兩國宣布緊急狀態

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40
法國總統馬克宏(中)在天主教教宗方濟各喪禮中拍澤倫斯基的背。(歐新社)

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

2025-04-26 13:43

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來