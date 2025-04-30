西班牙大停電 馬德里街頭開末日派對 畫畫、玩桌遊…

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，許多人受困火車和電梯中驚恐，但也有樂天民眾在奧拉維德廣場開起露天派對，野餐小酌，有東歐來的遊客高聲喊說：「西班牙的世界末日好讚！」（中央社）

西班牙28日發生史上最嚴重大停電，交通、通訊、網路全面癱瘓，商業活動喊停，超市搶購一空，馬德里街頭宛如末日電影，但有樂天民眾開起露天派對，令國外遊客嘖嘖稱奇。

西班牙「國家報」報導，西班牙28日發生的大規模停電，當時該報記者剛好在馬德里的捷運站月台等車，突然間電燈全滅、緊急照明亮起，只好出站走路回家。回家路上，紅綠燈全部熄滅，交通警察已出動，在遊客如織、車水馬龍的格蘭大道（Gran Víá）指揮交通，街上滿是行人。沿路經過的餐廳和店家裡頭一片漆黑，肉鋪和糕餅店的展示櫃上空無一物，只剩服務人員站在門口發呆。

有位服飾店老闆娘從店裡探出頭苦笑說：「這好像殭屍電影中的世界末日場景」，搭配街頭因為清潔隊員剛結束罷工、尚未清運完畢的垃圾山，馬德里宛如一座末日之城。

有路人討論著：「這是川普 、還是普亭 的計謀？」

根據廣播，除了馬德里捷運喊停、只剩下公車運行外，全國交通首當其衝，班機大亂、火車停駛，許多民眾回不了家。電台不斷向聽眾宣導，高速公路塞車嚴重，請駕駛人盡量不要上路。

金融與商業活動幾乎全面喊停，由於刷卡機不能運作，雜貨店和酒吧只收現金。唯一生意強強滾的是備有緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市（Mercadona），店裡店外都是人山人海，水、麵包、罐頭被搶購一空，結帳人潮回堵到貨架空間。

既然沒電也沒網路，不能工作也無法上課，樂天的馬德里人索性再度發揮他們的幽默感，在街頭和廣場開起露天派對，形成一股「反差奇景」。

奧拉維德廣場上（Plaza de Olavide）聚集了比平時多上數倍的人潮，當地民眾和外國遊客都在廣場上席地野餐，偷偷享受平時在馬德里不合法的「戶外群聚飲酒活動」（Botellón），許多人就著日光閱讀、有人畫畫、有人玩賓果、也有三五好友玩桌遊。

這場露天派對越晚越嗨，有人放音樂跳舞、陌生人搭肩成為人龍在廣場上穿梭，把大停電玩成一場「音樂祭」，有東歐來的遊客高聲喊說：「西班牙的世界末日好讚。」

13歲的小弟李昂（León）生意頭腦動得快，在廣場賣起冰涼的檸檬水，一杯50分歐元（約0.56美元）。他對中央社表示，既然在學校和在家都沒事做，這裡人潮這麼多，「那就來賺點零用錢」，一旁的太太聽了直稱他未來絕對是個創業家。

晚上9時30分左右，記者的住家社區陸續復電，街坊鄰居歡聲雷動。

直到此刻，西班牙政府僅指出停電是因西班牙和法國間輸電網路連結中斷所造成，但尚未釐清與說明主要原因，全國各行各業與運輸系統都還需要時間從全面癱瘓中恢復正常運作，經濟損失也尚待評估。

西班牙和葡萄牙28日爆發大規模停電，葡萄牙總理指責鄰國，表示他的政府尚未知道停電的具體原因，但「並非源自葡萄牙」，而且「一切跡象」表明問題起源於西班牙。儘管兩國主要城市晚間逐步復電，但礙於停電範圍廣泛，兩國也因此宣布進入緊急狀態。

西班牙當局已開始調查事故原因，司法機關也對這起突發性大停電是否涉及關鍵基礎設施遭蓄意破壞啟動調查。歐洲電力產業協會秘書長魯比說，停電原因可能要耗時數周甚至數月分析才能確定。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，政府已經成立一個委員會，針對這起大停電事件展開調查，且不排除任何可能性。

社群媒體 上流傳一則訊息稱這次大停電與罕見的大氣事件有關，葡萄牙電網營運商REN否認該公司發布這條消息。