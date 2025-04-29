我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吉卜力風」AI圖像為何會紅？揭開人類8大潛藏渴望

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

多人遭槍殺…男客玩高空滑索 自拍錄下喀什米爾恐攻畫面

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，奪走26條人命，圖為印度一名安全部隊人員在路上站崗。(路透)
印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，奪走26條人命，圖為印度一名安全部隊人員在路上站崗。(路透)

印度控制的喀什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，一名來自印度的男遊客到當地遊玩時，開心拍攝自己正在玩空中滑索的活動，結果竟意外拍到背後正在發生恐怖攻擊的驚悚瞬間。

印度時報報導，印度男遊客巴特（Rishi Bhatt）上周在印度查摩與喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）當地知名度假勝地巴哈甘（Pahalgam） 的拜薩蘭草地（Baisaran meadow） 滑索時，意外拍到恐攻畫面。

巴特在約53秒的影片中，一邊搭乘高空滑索並手持自拍棒拍攝，不久後背景傳來陣陣槍聲，許多遊客驚慌逃竄。當他即將著陸時，畫面可見後方有民眾中槍倒地。

巴特事後向媒體表示，當時他並未察覺地面發生槍擊，直到注意到異狀後，立刻帶著妻子和兒子逃命。他們躲進一處類似坑洞的地形，試圖避開攻擊。大約八至十分鐘後，聽見槍聲暫歇，一家人試圖往大門方向逃跑，未料槍聲再度密集響起，附近有四、五人中彈倒地。巴特描述，整個逃亡過程中，他目睹約15到16名遊客遭槍擊倒下，場面相當驚悚。

22日發生傷亡慘重恐怖攻擊後，印方指控巴基斯坦人涉案且支持「跨境恐怖主義」，並宣布一系列針對性的強硬措施，巴基斯坦和印度軍方更連續三晚在喀什米爾地區交火，兩國關係跌至多年來最低水準。

印度 槍擊

上一則

川普再喊話「納美國第51州」 加拿大大選成選民對川公投

下一則

川普再當選 調查：芬蘭人對北約安全保障信心 烏戰以來新低

延伸閱讀

美關稅90天緩衝期 印度、日、韓加速談判 跑贏西方國家

美關稅90天緩衝期 印度、日、韓加速談判 跑贏西方國家
美財長：首批與美國簽貿易協議國家 可能包含印度

美財長：首批與美國簽貿易協議國家 可能包含印度
中企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙

中企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙
板橋凌晨驚傳槍響 男開槍殺前妻後中彈命危 女當場死亡

板橋凌晨驚傳槍響 男開槍殺前妻後中彈命危 女當場死亡

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙