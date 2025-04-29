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北歐極地拉普蘭有多熱？ 2024夏季創2000年來最高溫

編譯中心╱綜合28日電
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受氣候變遷影響，2024年夏季是涵蓋挪威、瑞典和芬蘭北部的拉普蘭區(Lapland)2000年來最溫暖的夏季；圖為拉普蘭區上空的北極光景色。(路透)
受氣候變遷影響，2024年夏季是涵蓋挪威、瑞典和芬蘭北部的拉普蘭區(Lapland)2000年來最溫暖的夏季；圖為拉普蘭區上空的北極光景色。(路透)

芬蘭氣象研究所28日表示，在氣候變遷的影響下，2024年夏季是涵蓋挪威、瑞典和芬蘭北部的拉普蘭區(Lapland)2000年來最溫暖的夏季。

綜合外電報導，芬蘭氣象研究所研究員蘭塔寧(Mika Rantanen)表示：「去年夏季，位於極地的拉普蘭，或稱北芬諾斯堪底亞(Northern Fennoscandia)地區的平均氣溫，無論是從1800年代末開始的直接觀測紀錄，還是最長可追溯至2000年前的所謂間接樹木年輪觀測紀錄來看，都是最高的。」

他引述芬蘭氣象研究所和芬蘭自然資源研究所發表在美國科學期刊「自然」(Nature)上的一項研究，顯示在人為氣候變遷的影響下，2024年芬蘭北部小鎮蘇丹吉拉(Sodankyla)的夏季氣溫比過去高出約2.1度℃(35.78℉)。

2024年6月至8月的平均氣溫為15.9℃(60.62℉)，比1937年創下的最高溫紀錄高出0.4℃(32.72℉)。

該研究估計，氣候變遷導致這種異常溫暖夏季發生的可能性增加了約100倍。

蘭塔寧說：「要是沒有氣候變遷，過去那個夏天將會是非常非常罕見的事件，大約每1400年才會發生一次。然而，在目前的氣候條件下，這樣的夏天可能每16年就會再次發生。」

蘭塔寧警告，由於涵蓋芬蘭、瑞典和挪威北部以及部分俄羅斯的這一地區氣溫飆升，該區域正朝著「超出自然變化範圍」的方向發展。

這導致了像是更頻繁的熱浪、森林火災以及凍原綠化等後果，為脆弱的北極生態系統及當地居民帶來不可逆的變化。

氣候變遷 瑞典 俄羅斯

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