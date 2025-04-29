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歐洲大停電影響數百萬人 摸黑陷恐慌 葡萄牙歸因1現象

編譯中心╱綜合28日電
葡萄牙里斯本28日停電期間，民眾站在停在街道上的電車前拍照。(路透)
葡萄牙里斯本28日停電期間，民眾站在停在街道上的電車前拍照。(路透)

西班牙、葡萄牙、法國、比利時等國家部分地區28日突然發生大停電。西班牙首都馬德里受到嚴重影響，鐵路、地鐵、電話線路及交通信號燈服務中斷，多個航班取消或延誤，一年一度的馬德里網球公開賽也暫停比賽。業者稱西班牙復電作業得花上6至10小時，歐盟首長則說無跡象顯示停電為網攻。

綜合外電報導，在葡萄牙首都里斯本，由於停電地鐵停駛，有乘客被困地鐵，被迫在恐慌中摸黑逃生。停電原因仍在調查中。西班牙六天前才慶祝平日時段首次實現「100% 再生能源供電」，卻在28日中午12點35分，發生全國大規模停電，影響數以百萬計的民眾。當時馬德里地鐵突然停駛，不少乘客摸黑自行疏散；一年一度的馬德里網球公開賽也受停電影響被迫暫停，大批觀眾離開球場，卻又因地鐵停運而滯留車站。

與此同時，馬德里主要國際機場巴拉哈斯機場也受到影響，多個航班取消或延誤；還有醫院被迫使用備用發電機，暫停了非緊急手術。

葡萄牙也遭遇大停電，里斯本地鐵停駛，波爾圖機場和法魯機場啟動應急發電機，但機場運營仍受到限制，自動提款機和電子支付系統也受到影響，取錢的民眾大排長龍。

法國電網公司證實，西班牙和葡萄牙停電後，法國、比利時部分地區也出現斷電。

此次停電波及歐洲多國，受影響民眾恐達數百萬。里斯本居民費斯特講述了交通信號燈中斷後陷入恐慌的情景，她表示，由於沒有交通燈，道路一片狼藉，「這太可怕了」。現居馬德里的英國人洛尼表示，她在超市購物時突然停電，超市工作人員告訴她這是全國性的停電，「這讓人不安，以前從未經歷過這種情況」。

西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)辦公室表示，政府正全力調查事故源頭，並動員所有可用資源加速修復。

西班牙電網營運商Red Electrica證實停電後，迅速展開與能源公司協作，此次停電是「非常特殊且不同尋常的」，可能至少需要6至10個小時才能恢復。

葡萄牙電網營運商Rede Electrica Nacional(REN)指出，停電主因是「西班牙內陸極端溫差」導致400kV超高壓輸電線出現「大氣引發震動」，造成同步失效並波及整個伊比利半島。REN警告，葡萄牙全面恢復電力可能需一周時間。

西班牙方面未正式回應葡方的說法。

西班牙28日大停電，馬德里網球公開賽被迫暫停。(美聯社)
西班牙28日大停電，馬德里網球公開賽被迫暫停。(美聯社)

地鐵 歐盟

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