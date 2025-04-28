初選以近9成得票率勝出 李在明再戰南韓總統

南韓共同民主黨前代表李在明(中)27日順利從黨內總統初選脫穎而出，成為6月總統大選的黨籍總統候選人。(歐新社)

南韓 共同民主黨前代表（黨魁）李在明 27日以89.77%的壓倒性得票率，在黨內總統初選勝出。這是他相隔3年再度參選總統。南韓憲法法院4日判決國會對尹錫悅 的彈劾案成立後，尹錫悅隨即喪失總統身分。總統大選預定6月3日舉行。

李在明在共4輪的黨員（黨齡至少滿1年）投票和非黨員投票中，得票率分別為90.4%與89.21，最終以近九成的累計得票率當選黨籍總統候選人。此一得票率也創下南韓自1987年民主化以來，進步派政黨總統初選的新高。

初選另外兩位選將：京畿道知事金東兗和前慶尚南道知事金慶洙的得票率，則分別為6.87%及3.36。

李在明在當選感言中表示，將更放低姿態，以完成政治使命和總統的首要課題：全力團結國民。他並宣示一定要當選總統來實現政黨輪替；在南韓國內當前崩潰、充滿不安和痛苦的情況下，「我以89.77%的『歷史性』得票率獲選為黨籍總統候選人，這顯示選民殷切渴望實現民主與人權、和平與安全、復興與成長、團結與幸福。我將以打造全新、充滿希望和熱情的真正韓國作為回報」。

李在明矢言，修復民主機制及成長和縮小貧富差距是推動國民團結之路，「我將促進國民大團結，以開啟充滿希望和關懷的幸福時代」；這不是共同民主黨與國民力量黨間的政黨對抗，「我們沒時間重蹈（黨內或進步派）分裂和矛盾的覆轍」。

李在明也為他在2022年3月大選敗給國民力量黨籍前總統尹錫悅致歉，兩人得票率僅差0.73個百分點。李在明說，上次大選失敗，他雖然很痛苦，但「尹錫悅毀了國家，還令人民陷入絕望」，這「才令我更難受」。李在明感謝支持者及南韓人民再給他一次機會，「今天將代表我國一個新時代的開端」。在場的共同民主黨國會黨鞭朴贊大則形容，尹政府的執政是南韓「失落的3年」。

另外，國民力量黨總統初選結果預定5月3日出爐。不過，韓媒報導，目前為無黨籍的代理總統兼國務總理韓悳洙，可能最快於30日請辭並宣布參選總統。