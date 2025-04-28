美伊第三輪核談 伊朗港口疑導彈燃料大爆炸

伊朗最大港口希德拉賈伊港發生嚴重爆炸，已造成至少40人喪生、逾1000人受傷。(新華社)

美國與伊朗 26日在阿曼首都馬斯開特舉行第三輪核談判，歷時逾4小時且進展良好；同一日伊朗最大港口希德拉賈伊港發生大爆炸，死亡增至40人，紐約時報 引述與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關係人士報導，事件為過氯酸鈉爆炸。過氯酸鈉是飛彈固態燃料推進劑的主要成分。

一位美國高官26日說，第三輪談判「正面且富有成效」，與談代表包含伊朗外長阿拉奇和美國總統中東特使威科夫。阿拉奇說，在第四輪談判前，伊美將研究如何消弭兩國在一系列事項上的分歧。該高官還說，「仍有許多工作要做，但在達成協議上已取得進一步進展」，第4輪談判預定5月3日在歐洲舉行。

與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗最大港口希德拉賈伊港發生大爆炸，爆炸聲連26公里外的格什姆（Qeshm）島都聽得到，而即使事發超過24小時，大火仍在延燒。國營電視台報導，由於當地濃煙嗆鼻、空氣污染持續擴散，霍爾木茲甘省首府阿巴斯（Bandar Abbas）所有學校已經停課，辦公室也關閉，以利當局集中精力應對緊急情況。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）抵達阿巴斯，並向急救人員表達謝意，強調「我們會試圖照顧那些失去所愛的家庭，我們當然也會照顧受傷人民」。

他的辦公室公布他探視傷者的照片。裴澤斯基安稍早下令針對爆炸原因展開調查。

俄羅斯 大使館指出，莫斯科將派出多架飛機搭載專家協助救火。根據俄羅斯緊急情況部，其中一架為專用救火飛機。

紐約時報引述與伊斯蘭革命衛隊有關係人士報導，事件為過氯酸鈉爆炸。過氯酸鈉是飛彈固態燃料推進劑的主要成分。

由於空氣汙染程度「大幅惡化」，伊朗已宣布希德拉賈伊港進入緊急狀態，以保護市民安全。

伊朗國防部發言人塔萊伊尼克（Reza Talaei-Nik）告訴國營電視台，「當地沒有進口或出口軍用燃料或軍用物資」。