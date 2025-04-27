告別教宗／教徒分歧深 新教宗將接手「改革或保守」難題

教宗方濟各多年來為社會弱勢發聲，許多人26日前來羅馬聖彼得廣場送教宗最後一程，向這位在他們生命中占有一席之地的重要人物致敬。(美聯社)

教宗方濟各 (Pope Francis)喪禮26日舉行。華爾街日報報導，許多人也正爭論一個迫在眉睫的問題，即接下來新教宗產生後，在他領導下，天主教教會未來應走向何方？

方濟各生前強調社會和經濟正義，並提倡維護移民權益以及對同性戀 和其他爭議性的議題公開辯論，這些均讓自由派天主教徒高興，但卻使保守派教徒苦惱。

方濟各的繼任者將接手這些教徒間的深刻分歧，有些人認為教會應「與時俱進」，有些人則相信教會應保留其悠久的傳統特色。

此一路線辯論也將在已聚集在羅馬的樞機主教團「秘密會議」中進行，他們正為預計5月上旬舉行的推選新教宗秘密會議做準備。但其實這樣的辯論也正在信徒間展開。

美國宗教智庫阿克頓學院的西里科神父直言，「我們(教會)需消弭這種兩極化的部分情況。人們必須與持有不同觀點者建立關係」。

西里科說，「我們有必要對那些使人們感到困惑的象徵和姿態做些澄清，包括在道德和教義上的澄清」。他在接受該報訪問時，表達許多保守派教徒對方濟各的批評。

聚集在梵蒂岡聖伯多祿大教堂外的聖伯多祿廣場其他哀悼者則說，希望下任教宗不僅能承襲方濟各的遺志，還能採取更大膽的措施來推動進步變革，例如允許女性的聖職任命、放寬對神父獨身制度的要求，以及更歡迎同性伴侶。

30歲的葡萄牙波圖市年輕公務員塔瓦瑞斯建議，「我們(教會)必須更開放，接觸到每個人」。正在羅馬朝聖的她說，「我不認為接受同性戀有什麼問題，歡迎女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒(LGPTQ)來我們的教會」。

塔瓦瑞斯表示，一個更具包容性的教會將有助讓歐洲年輕人重拾信仰，原因是歐洲的宗教信仰已愈來愈淡，「關注年輕人應是下任教宗的首要之務；我們（天主教徒）的人數已愈來愈少」。